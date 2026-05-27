Negocierile de pace dintre Statele Unite şi Iran sunt în pericol. Republica Islamică cere Washingtonului să îi deblocheze peste 20 de miliarde de dolari sechestraţi ca să semneze acordul. Continuarea conflictului din Orient dezechilibrează balanţa securităţii din Europa. Armata americană va lua din bazele de pe continentul nostru sute de avioane de luptă, submarine şi nave de război.

Retragerea americană vizează jumătate din tehnica de luptă staţionată în Europa. Numărul bombardierelor strategice va fi redus cu 50%, iar din cele 200 de avioane de luptă mai rămân două treimi. În plus, Washingtonul îşi retrage toate submarinele.

"Este o evoluţie foarte problematică, evident, pentru apărarea Europei şi, sincer, pentru pacea din toată lumea", explică ministrul adjunct polonez al Dezvoltării Economice, Thomas Lukaszuk.

Ţările NATO au şase săptămâni la dispoziţie să găsească soluţii

Articolul continuă după reclamă

Ţările NATO au şase săptămâni la dispoziţie, până la summitul Alianţei de la Ankara, ca să găsească soluţii pentru apărarea comună.

"Nu are nicio legătură cu faptul că Statele Unite vor să împartă povara financiară. Are legătură cu faptul că nu pot fi peste tot în acelaşi timp", a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Negocierile cu Iranul bat pasul pe loc

Donald Trump a hotărât să retragă tehnica de luptă din Europa după ce negocierile de pace cu Iranul bat pasul pe loc de săptămâni. Televiziunea iraniană de stat a prezentat pretenţiile Teheranului pentru semnarea acordului de pace. Plecarea trupelor americane din regiune, ridicarea blocadei din porturi şi deblocarea unui sfert din banii blocaţi ca sancţiuni în bănci, adică 24 de miliarde de dolari obţinuţi din vânzarea de petrol şi gaze.

"Este foarte greu să avem încredere în acest regim, au o reputaţie rea când vine vorba să respecte înţelegeri. [...] Indiferent de tipul de acord, totul se rezumă la un lucru - este dispus Iranul să renunţe la uraniul îmbogăţit care reprezintă cea mai mare ameninţare la adresa securităţii naţionale a Statelor Unite?", spune analistul de securitate Andrew Harding.

Cererile Iranului vor fi discutate la Casa Albă, unde Donald Trump şi-a convocat miniştrii pentru o şedinţă de guvern cu uşile închise. Consilierii l-ar fi sfătuit, însă, să nu cedeze. Liderul de la Casa Albă este sub presiunea propriilor declaraţii după ce a anunţat weekendul trecut că acordul de pace este în mare negociat.

Radu Badiu Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰