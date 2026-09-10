Investiție de 115 mil. € la Petrobrazi. Rafinăria se pregătește pentru producția de combustibili sustenabili

OMV Petrom anunţă că a investit 115 milioane de euro în modernizarea infrastructurii electrice a Petrobrazi, care urmează să susţină atât operaţiunile rafinăriei, cât şi activitatea viitoarelor unităţi de producţie de SAF/HVO (carburanţi sustenabili) şi hidrogen verde. Proiectul a inclus realizarea unei linii electrice de înaltă tensiune conectate direct la staţia Transelectrica, construirea unei noi staţii electrice, precum şi a unei staţii de distribuţie electrică.

"OMV Petrom, cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, a investit circa 115 de milioane de euro pentru a moderniza infrastructura electrică din cadrul rafinăriei Petrobrazi. Investiţia face parte din programul amplu de modernizare şi transformare a rafinăriei Petrobrazi", arată, joi, compania, într-un comunicat de presă la BVB.

Noua infrastructură electrică utilizează tehnologia Blue GIS, un sistem modern de comutaţie electrică cu impact redus asupra mediului.

"O infrastructură electrică modernă este esenţială pentru buna funcţionare a unei rafinării. Prin această investiţie, consolidăm infrastructura electrică a Petrobrazi pentru a susţine atât operaţiunile curente ale rafinăriei, cât şi noile capacităţi aflate în dezvoltare, inclusiv producţia de SAF şi HVO şi proiectele de hidrogen verde. Este un pas important în transformarea Petrobrazi pentru a răspunde cerinţelor energetice ale viitorului", a declarat Radu Căprău, membru al Directoratului OMV Petrom responsabil pentru Rafinare şi Marketing.

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Rafinăria dispune de o unitate de generare care în prezent asigură aproape integral consumul propriu de energie electrică.

De asemenea, la Petrobrazi este în curs de construire un proiect de energie fotovoltaică cu o capacitate de 7 MW.

Noua infrastructură electrică creează premisele necesare pentru integrarea proiectelor majore în curs de implementare, cum ar fi unitatea de producţie de combustibili sustenabili pentru aviaţie (SAF) şi motorină din surse regenerabile (HVO), precum şi capacităţile de producţie de hidrogen verde, se precizează în comunicat.

Rafinăria Petrobrazi joacă un rol important în aprovizionarea pieţei din România cu carburanţi şi alte produse petroliere.

OMV Petrom este cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, cu o producţie anuală de ţiţei şi gaze la nivel de grup de aproximativ 38 milioane bep în 2025.

Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual şi operează o centrală electrică pe gaze naturale de înaltă eficienţă de 860 MW. Pe piaţa distribuţiei de produse petroliere cu amănuntul, Grupul este prezent în România şi în ţările învecinate prin intermediul a aproximativ 780 de benzinării, sub două branduri - OMV şi Petrom.

OMV Petrom este listată la Bursa de Valori Bucureşti cu 28,1% din acţiuni liber tranzacţionabile. La sfârşitul anului 2025, acţionarii români deţineau circa 45% din acţiuni (din care statul român deţinea 20,7%, iar 24,4% erau deţinute de fondurile de pensii din România, precum şi de alte persoane fizice şi entităţi juridice româneşti). OMV Aktiengesellschaft deţinea 51,2% din acţiunile OMV Petrom, iar restul de 3,7% de alţi investitori străini.

OMV Petrom a investit în perioada 2005 - 2025 aproximativ 21 miliarde de euro şi a alocat circa 210 milioane de euro pentru dezvoltarea comunităţilor din România, concentrându-se pe protecţia mediului, educaţie, sănătate şi dezvoltare locală.