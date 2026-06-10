Animalul care a pus pe jar un cartier întreg. "Dacă îi enervezi se reped și la bărbați și la femei"

Localnicii dintr-un cartier din Râmnicu Sărat au parte de un musafir neașteptat! Un bursuc și-a făcut adăpost în subsolul unor blocuri și trăiește liniştit acolo de câteva săptămâni. De linişte însă nu mai au parte oamenii, după ce o adolescentă a dat nas în nas cu animalul pe casa scării. În urma sesizărilor primite, autoritățile se pregătesc acum să-l captureze.

Oamenii din Râmnicu Sărat nu mai au linişte, după ce bursucul s-a instalat confortabil în subsolul blocului. O adolescentă a dat chiar nas în nas cu animalul, pe scară, când se întorcea acasă. "A intrat aici ea și să urce scările iar pe scară la dumneavoastră, în ușă, era el. Ea a fugit înapoi, el după ea, și pe urmă cică s-a așezat ea aici, el a urcat înapoi și s-a băgat dedesubt".

"Mi-e frică, bat cu pumnul din interior ca în cazul în care e pe undeva pe acolo să îl sperii, să fugă. A zis că are niște dungi albe pe cap, e închis la culoare cu dungi albe pe cap", a declarat Rodica Dobre, administratorul Asociației de proprietari.

Bursucul este ușor de recunoscut după corpul îndesat, botul alungit și dungile albicioase care pornesc de pe cap și se prelungesc spre spate. "El e frumușel așa, copiii au tendința de a se și juca cu ei, că el e frumos ca animal", spun oamenii.

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"Sunt periculoși. Bursucul este un animal care își apără teritoriul. Nici câinii nu se dau la bursuci, pentru că el nu se lasă, e un animal încăpățânat. Ei de fapt trăiesc în pădure, nu aicea. Eu mă gândesc să nu fie altfel de animal. Cică dacă îi enervezi atunci fac rău, se reped și la bărbați și la femei".

Reprezentanții asociației de proprietari au sesizat Primăria după apariția animalului. Autoritățile locale au anunțat că vor solicita sprijinul Poliției Animalelor pentru capturarea și relocarea viezurelui, conform legii.