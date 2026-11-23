Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac, situat în Munţii Făgăraş la peste 2.000 de metri altitudine, va fi construit din nou în acest an, în sezonul de iarnă. Reprezentanții obiectivului turistic au făcut anunţul după ce anul trecut a fost anulat proiectul din cauza temperaturilor ridicate, potrivit Agerpres.

"Pornim construcția Hotelului de Gheață. Se construiește și iarna aceasta, la Bâlea Lac, lângă cabană. Lucrările depind de vreme, revenim cu detalii pe măsură ce prinde formă", se arată în postarea respectivă.

Reprezentanții hotelului îi invită pe turiști să viziteze construcția în perioada sărbătorilor de iarnă, însă nu au anunțat deocamdată o dată exactă pentru finalizarea lucrărilor.

Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac este una dintre atracțiile turistice de iarnă din ultimii 19 ani, din județul Sibiu. Construcția este realizată sezonier din gheață și zăpadă, în funcție de condițiile meteorologice. Fiecare sezon de iarnă aduce o arhitectură diferită, în care turiştii pot explora restaurantul şi barul de gheaţă. În ediţiile trecute, preţul unei nopţi de cazare începea de la 100 de euro.