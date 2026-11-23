Parlamentarul şi finanţatorul FCSB, Gigi Becali, a bruscat astăzi un reporter de la Antena Sport, deranjat de întrebarea acestuia legată de antrenorul Laurenţiu Reghecampf. Deputatul a luat la ţintă, apoi, Observator pentru ancheta în care am arătat că un doctor de la clinica sa privată le spunea femeilor bolnave de cancer să nu îşi facă mamografii şi îi numea criminali pe colegii lui oncologi.

Gigi Becali: Dacă eşti obraznic aşa...

Reporter: Dar nu sunt obraznic. Pun doar nişte întrebări.

Gigi Becali: Păi eşti obraznic, pentru că... ştii de ce eşti obraznic?

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Reporter: Reghecampf, a venit.

Gigi Becali: Bine, băi! Băi, gata! Lasă-mă în pace, că nu am venit să-mi fac nervi cu tine!

Reporter: De ce mă bruscaţi?

Gigi Becali: Că nu vreau! Hai, gata! Ia şi pleacă!

Reporter: De ce mă bruscaţi?

Gigi Becali: Hai, pleacă de aici că nu ai voie să stai aici, e proprietate... Pleacă de aici! Te bruschez pentru că eşti un vagabond obraznic.

În faţa bisericii sale, cu o cruce mare agăţată de gât, Gigi Becali a uitat de respect şi decenţă.

"Antena este aici? Este Antena aici? Antena este aici? Antena 1 este aici? Este aici Antena 1? Antena 1 este... hai, că vezi, că tu, vrei să-ţi spun ceva? Nu te mai primesc atunci. Nu îmi pui tu mie întrebări. Ştiţi să faceţi mizerii, ca să mergeţi pe la clinică şi să inventaţi numai minciuni, că vezi Doamne câştigă banii Becali, nu ştiu câte milioane, care Becali 15 milioane a dat pentru oamenii săraci la clinică", menţionează Gigi Becali.

Ancheta Observator care a demascat un medic angajat la clinica lui privată

Gigi Becali s-a supărat pe ancheta în care Observator a demascat un medic angajat la clinica lui privată, care trata bolnavii de cancer prin metode alternative şi desfiinţa oncologia.

"Te duci la o proastă d-asta (n.r. - medic oncolog) şi îţi spune că ai cancer. Când tu de fapt ai făcut o bătătură. Ăştia (n.r. oncologii) sunt mai criminali decât bancherii. Eu lucrez altfel. Trebuie să-şi spele sângele", spune medicul Liviu Bălulescu, din clinica lui Gigi Becali.

"Inventaţi numai minciuni", menţionează Gigi Becali.

Acuzaţiile lui Gigi Becali sunt demontate chiar de decizia sa: l-a concediat pe medicul care a apărut în ancheta jurnalistă Observator.

"Ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public, Colegiul Medicilor din municipiul București s-a autosesizat în acest caz și cercetarea disciplinară a început", explică Cătălina Poiană, Preşedinta Colegiului Medicilor din România.

Ancheta Observator a dezvăluit aşa-numiţi „oncoterapeuţi“ care tratau bolnavii de cancer prin metode naturiste şi le recomandau să renunțe la terapii cu eficienţă demonstrată ştiinţific. Seria de reportaje l-a determinat pe ministrul Sănătăţii să reglementeze medicina alternativă.