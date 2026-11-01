FBI a acuzat oficial Coreea de Nord că a furat 6,3 miliarde de dolari în criptomonede de pe Binance

Poliţia federală americană (FBI) a acuzat oficial sâmbătă Coreea de Nord de furtul record a 6,3 miliarde de dolari de pe platforma Binance, cea mai mare platformă de tranzacţionare a criptomonedelor din lume, într-un incident pe care analiştii îl consideră cel mai mare atac cibernetic din istoria criptomonedelor, relatează duminică AFP.

"Republica Populară Democrată Coreeană (Coreea de Nord) este responsabilă pentru furtul a peste 6 miliarde de dolari americani în active virtuale de pe platforma de tranzacţionare a criptomonedelor Binance, în jurul datei de 29 octombrie 2026", a anunţat FBI într-un comunicat.

Anchetatorii americani afirmă că au identificat grupul de hackeri nord-coreeni cunoscut sub numele de TraderTraitor ca fiind în spatele acestui furt fără precedent şi au descoperit că hoţii erau pe cale să convertească fondurile deturnate în Ether, criptomoneda reţelei Ethereum.

"Se preconizează că aceste active vor fi apoi spălate în continuare prin conversii efectuate prin intermediul serviciilor DeFi şi al schimburilor instantanee, pentru a le pregăti pentru alte etape ale procesului de spălare a banilor", se arată în comunicatul FBI.

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Serviciile DeFi (finanţe descentralizate) sunt servicii financiare care funcţionează pe blockchain. În ceea ce priveşte schimburile instantanee, acestea permit conversia rapidă a unei criptomonede în alta, fără a apela la o bancă sau la un intermediar tradiţional.

FBI a publicat o listă cu aproximativ 500 de adrese Ethereum "pe care membrii grupului TraderTraitor le folosesc pentru a spăla aceste active furate" şi a solicitat platformelor de criptomonede, serviciilor DeFi şi companiilor de analiză blockchain să blocheze tranzacţiile legate de aceste adrese.

Binance, platformă care permite utilizatorilor să cumpere, să vândă şi să tranzacţioneze active digitale, are 335 de milioane de utilizatori înregistraţi la nivel global. Conform raportului anual al platformei pentru anul 2025, aceasta deţinea active în custodie în valoare de aproximativ 162,8 miliarde de dolari.