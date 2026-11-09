O intervenţie chirurgicală realizată în premieră naţională la Iaşi a salvat doi copii, de 2 şi 6 ani. Cei doi au primit rinichii unui alt copil, de numai un an şi jumătate, care murise în urma unui anevrism cerebral. A fost pentru prima dată când s-au prelevat şi transplantat organe de la un donator atât de mic.

În spatele acestei reușite se află o echipă complexă de medici nefrologi și pediatri, care a trebuit să gestioneze un caz extrem de delicat.

Rinichii au fost prelevați de la un copil de numai 18 luni, după ce acesta a fost declarat în moarte cerebrală.

Micuțul își pierduse viața în urma unui anevrism cerebral, iar familia a luat o decizie care a transformat tragedia într-o șansă pentru alți copii.

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Organele au fost transplantate cu succes, iar intervențiile au fost coordonate de profesorul Adrian Covic, șeful Clinicii de Nefrologie de la Spitalul "Constantin I. Parhon" din Iași.

Este o premieră care demonstrează cât de mult poate însemna un gest de solidaritate pentru doi copii și familiile lor.

Această zi nu înseamnă doar o reușită medicală, ci începutul unei noi vieți.