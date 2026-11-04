Schema prin care o femeie din Satu Mare a furat curent în valoare de aproape 200.000 de lei

O anchetă privind furtul de energie electrică a scos la iveală o presupusă schemă prin care 11 imobile din județul Satu Mare ar fi fost alimentate ilegal cu electricitate, timp de mai bine de trei ani. O femeie este suspectată că ar fi convins doi bărbați să realizeze racordurile clandestine, fără contracte de furnizare și fără înregistrarea consumului. Paguba calculată de anchetatori depășește 190.000 de lei, iar procurorii au pus sechestru pe bunurile și conturile bancare ale suspectei pentru recuperarea prejudiciului.

Ancheta este desfăşurată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea, împreună cu poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare, în cadrul operaţiunii JUPITER, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Schema prin care a furat curent

Potrivit anchetatorilor, faptele s-ar fi petrecut în perioada 8 noiembrie 2020 - 22 martie 2024. În baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, femeia i-ar fi determinat pe doi bărbaţi să realizeze instalaţii clandestine, prin racordarea directă la reţeaua electrică, fără încheierea unor contracte de furnizare a energiei.

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Cele 11 imobile sunt situate în localităţile Iojib, Medieş Râturi şi Medieşu Aurit, din judeţul Satu Mare. Energia electrică folosită nu a fost înregistrată de echipamentele de măsurare, iar prejudiciul de 190.823,94 lei nu a fost recuperat până în prezent.

Femeia este cercetată pentru participaţie improprie la executarea sau folosirea de instalaţii clandestine în scopul racordării directe la reţea, precum şi pentru participaţie improprie la furt de energie electrică, ambele infracţiuni în formă continuată, cu câte 11 acte materiale.

Pentru recuperarea prejudiciului, la data de 3 noiembrie, procurorul a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale femeii, precum şi asupra sumelor de bani din conturile sale bancare, până la concurenţa sumei de 190.823,94 lei.