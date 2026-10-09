Accident cumplit în Harghita! Doi verişori de 17 şi 18 ani au murit pe loc, după ce au fost spulberaţi de un tren. Se plimbau cu un scuter, nu aveau echipament de protecţie, iar tânărul care conducea nu avea nici măcar permis.

Sunt ultimele imagini cu cei doi adolescenţi în viaţă.

La ora 5 şi 22 de minute după-amiaza, camerele de supraveghere din comuna Tușnad îi surprind când se îndreaptă spre calea ferată. Cei doi verişori de 17 şi 18 ani încă mergeau la pas, pe lângă moped. Zece minute mai târziu, un apel la 112 anunţa tragedia.

"Eu am fost la faţa locului printre primii şi nu am putut nimic să facem, deja erau decedaţi", a declarat Molnar Jozsef, primarul comunei Tuşnad.

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Cei doi verișori s-au urcat pe moped cu doar 50 de metri înainte de calea ferată

Băieţii s-au urcat pe scuter cu doar 50 de metri înainte de calea ferată din halta Vrabia. Niciunul din cei doi nu avea cască şi niciun fel de echipament de protecţie. Asta nu i-a oprit să gonească pe drumul drept, de pământ.

Tânărul de 18 ani, care conducea mopedul fără să aibă permis, nu a mai ţinut cont nici de Crucea Sfântului Andrei, care îl obliga să oprească.

Impactul a fost catastrofal. Trenul care venea de la Bucureşti şi mergea la Târgu Mureş i-a izbit şi i-a aruncat la o distanţă de peste 20 de metri.

"Au fost mobilizate două echipaje de pompieri, o autospecială complexă de primă intervenţie şi comandă şi o ambulanţă SMURD, precum şi două echipaje ale serviciului de ambulanţă judeţean. Din nefericire au rezultat două victime", a transmis locotenent colonel Alina Ciobotariu.

De ce nu ar fi auzit adolescenții trenul care se apropia

Localnicii spun că mopedul era vechi și făcea mult zgomot. De aceea, băieţii nu ar fi auzit semnalele mecanicului de tren.

"Avea zgomot foarte mare. Nu aveau cum să audă", a spus un localnic din Tuşnad.

Adolescenţii ar fi ieşit frecvent cu scuterul la plimbare, spun oamenii din zonă. Dar, de cele mai multe ori, rămâneau în afara şoselelor.

"Mai ales circulă pe drumurile agricole. Le plăcea libertatea, le plăcea să circule pe câmpuri agricole, unde aveau voie", a adăugat primarul comunei.

Mopedele pot fi conduse pe drumurile publice de la 16 ani şi doar cu permis valabil. Iar casca omologată este obligatorie atât pentru cel de la ghidon, cât și pentru pasager.