Vremea rea a ucis deja doi oameni, la Iaşi. I-a răpus frigul, pentru că nu s-au adăpostit peste noapte. În Capitală, vântul puternic a doborât copaci. Mai multe maşini au fost serios avariate. Toate porturile de la Marea Neagră au fost închise. Vremea severă afectează tot sud-estul ţării până mâine seară. Din cauza vortexului polar, temperaturile vor scădea de la o zi la alta până la mijlocul săptămânii viitoare.

Rafale de până la 60 de kilometri pe oră în Bucureşti

Vântul a spulberat zăpada. Intervenţiile pompierilor s-au ţinut lanţ.

"Nu m-am aşteptat la aşa ceva!", spune un bărbat.

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În Capitală, viscolul a dat bătăi de cap și autorităților. În Sectorul 4, ceremonia destinată aprinderea iluminatului festiv a fost anulată din cauza codului de vreme rea.

La prânz, vântul a amplificat senzaţia de frig. Termometrele arătau 0 grade, cei care au avut drum prin oraş au tremurat pe la minus 5. Chiar şi asa, era cald, prin comparaţie cu Harghita.

La Iaşi, doi oameni au pierit din cauza hipotermiei.

Ninsoarea de peste noapte a făcut să avem şi primul strat consistent de zăpadă din acest sezon rece. A măsurat 5 centimetri pe tot parcursul zilei. Asta pentru că a continuat să ningă, iar temperatura a fost foarte scăzută. Chiar dacă termometrele indicau - 2 grade Celsius, din cauza vântului, s-au resimţit ca -7.

Dacă aşteptaţi vreun colet cu vaporul, va întârzia.

Vântul suflă la rafală cu 70 de kilometri pe oră, pe mare

Este furtună de grad 7 - 8 pe mare. Asta înseamnă că în larg valurile ating şi chiar depăşesc 5 metri înălţime. Aşa că toate porturile la Marea Neagră au fost închise.

"Manevrele au fost suspendate începând cu ora 2 şi 10 azi noapte.", explică Marian Tănase, căpitan de port specialist VTS.

În Galaţi, zăpada s-a depus pe şosele încă de dimineaţă. Drumarii au intervenit cu utilaje până şi pe drumurile judeţene.

În Munţii Făgăraş, statul de zăpadă depus vine cu risc de avalanşă

Ceaţa scade vizibilitatea sub 50 de metri.

La Vârful Omu, stratul de zăpadă a depăşit deja jumătate de metru. La altitudini mari, temperaturile coboară până la minus 16 grade.

Şi în Mehedinţi, Dolj, Olt şi Teleorman, în următoarele ore, stratul de zăpadă ar putea atinge, izolat, şi la 25 de centimetri.

Rafale de vânt de până la 70 de kilometri pe oră vor spulbera şi mâine zăpada depusă în sud-estul ţării şi vor reduce vizibilitatea. Capitala şi 13 judeţe rămân sub avertitzare de cod galben de viscol până mâine seară. Dar valul de frig se va intensifica de la o zi la alta. Mâine, în estul Transilvaniei, maxima zilei va fi de minus şapte grade Celsius, iar în dimineaţa de 1 Decembrie temperaturile ar putea coborî chiar şi până la minus 19 grade. Se anunţă una dintre cele mai friguroase Zile Naţionale din ultimii ani.