Nici frigul, nici ninsoarea nu au stat în calea credinței. Zeci de mii de credincioși s-au rugat la mormântul lui Arsenie Boca, la Mănăstirea Prislop, la un an de la proclamarea locală a canonizării sale. Și la Mănăstirea Pantocrator, pelerinii au înfruntat frigul și ninsoarea pentru a se închina la o icoană considerată făcătoare de minuni, adusă tocmai de pe Muntele Athos.

A fost puhoi de oameni la Prislop. Curtea mănăstirii gemea de credincioși, aşezaţi la coadă pe mai multe rânduri.

Pe 28 noiembrie s-au împlinit şi 37 de ani de la trecerea părintelui Arsenie Boca la cele veșnice. Pelerinii au așteptat ore în şir în ger să ajungă să se roage la locul de veci din curtea mănăstirii.

Şi n-au fost singurii care au îndurat frigul pentru a se simţi mai aproape de divinitate. La Mănăstirea Pantocrator, în Drăgănești-Vlașca, pelerinii au venit să se închine la o icoană adusă de la Sfântul Munte Athos.

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Ninsoarea și vântul nu i-au ţinut departe pe credincioși. Oamenii au stat la coadă, cu umbrelele deschise, au servit un ceai cald oferit de către autorităţi și au aşteptat să se închine la icoana Maicii Domnului "Gherontissa". Fiecare cu rugăciunea și speranța lui.

"Cu gânduri de bine pentru familia mea şi toţi cei dragi mie. Şi îmi doresc foarte mult sănătate şi spor în casă. 'Cuvine-se cu adevărat' este cea mai importantă rugă pentru Maica Domnului", a spus un pelerin.

10.000 de pelerini au trecut ieri pragul mănăstirii. Şi azi, s-a stat la rând câteva ore.

"Eu am mai venit și vin mereu. Am busuioc și grâu care se pune de Sfântul Andrei. Așa, să vedem cum este anul viitor, bogat, sărac", a spus alt pelerin.

"Nu am fost niciodată și icoana este adusă doar în această perioadă. Din acest motiv, a trebuit să facem un pic de efort, dar cu răbdare am reușit", a spus o credincioasă.

"Eu mă rog în primul rând pentru mama mea, pentru soția mea, pentru toți prietenii cu care am venit, pentru toți elevii mei și pentru toți profesorii", a spus un alt credincios.

Icoana a fost dăruită în secolul al 11-lea mănăstirii Pantocrator de pe Muntele Athos de un împărat bizantin. Acum, a ajuns la mănăstirea cu același nume, din România.

"Ea este cunoscută ca și sporitoarea casei de către toți credincioși și de aceea iată vedem o bucurie pe chipurile credincioşor care în aceste zile au înfruntat ploaia, frigul, gerul și așa mai departe și au stat cuminți pentru a ajunge să se întâlnească cu Maica Domnului", a spus Serafim Baciu, Vicar Episcopia Alexandriei si Teleromanului.

Pelerinii se pot închina la icoana Maicii Domnului "Stareţa" până pe 2 decembrie, inclusiv.