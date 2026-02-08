Plouă afară, plouă și în zeci de apartamente din Galați. Mai ales în cele aflate în imobile în care se face reabilitare termică și energetică. Dacă în unele blocuri apa ajunge doar la etajele superioare, în altele, plouă de la etajul zece până la parter. Mai mult, s-a ajuns până în situația în care becurile sunt pline cu apă, iar prizele adevărate „izvoare“. Lucrările se fac pe bani europeni.

Aşa sunt nevoiţi să trăiască zeci de locatari în mai multe blocuri aflate în plin proces de reabilitare termică și energetică. Deşi ploaia s-a oprit încă de ieri, prin tavanul blocului, la ultimul etaj încă picură chiar pe la becul care asigură iluminatul pe scară. Mai mult, constructorul a găsit o soluţie cel puţin ciudată: a băgat un furtun la îmbinarea dintre perete şi tavan, pe unde curge apă, astfel încât picăturile să curgă într-un butoi.

"De o lună de zile plouă de la lumină şi nimeni nu s-a învrednicit să scoată becul de acolo. Au pus un furtun dar înainte curgea aşa în valuri pe mine", spune Aurelia Grosu, locatară.

Dacă în blocul din cartierul Țiglina plouă doar la etajele superioare, în alt imobil din cartierul Dunărea, apa a ajuns până la parter.

Problemele ar fi apărut după ce muncitorii au început lucrările la acoperiş. Locatarii au chemat imediat şefii firmei de construcţii şi cu toţii încearcă acum să îşi dea sema unde au dispărut scurgerile pentru apa pluvială.

Toate aceste lucrări sunt pe baza unor fonduri obținute de primărie de la Uniunea Europeană. Acum toate reparațiile intră doar în sarcina firmelor de construcții.

„În situaţia în care apar deficiențe pe parcursul lucrărilor, inclusiv cele care decurg din neluarea măsurilor pentru protejarea la intemperii, constructorul este notificat şi este obligat să remedieze problemele apărute pe propria cheltuială“, transmite primăria.

Nu este prima situație de acest fel în Galați. În toamna anului trecut, la un alt bloc aflat în proces de reabilitare termică și energetică, s-a întâmplat același lucru.

