Un tânăr de 26 de ani din Hunedoara a fost reținut de polițiști după ce ar fi furat telefonul folosit pentru monitorizarea electronică a unui bărbat acuzat de violenţă domestică, care adormise cu capul sprijinit pe o masă într-o piață din oraş. Incidentul a fost descoperit după ce dispeceratul de monitorizare electronică a semnalat întreruperea semnalului dispozitivului.

Tânăr din Hunedoara, reținut după ce a furat telefonul folosit la monitorizarea electronică a unui agresor - arhivă

Potrivit oficialilor IPJ, polițiștii s-au sesizat din oficiu în urma unei alerte generate de dispeceratul de monitorizare electronică, după ce telefonul mobil folosit pentru supravegherea unei persoane monitorizate electronic a fost sustras dintr-o piață din municipiul Hunedoara.

"În cursul zilei de ieri, în jurul orei 16:00, dispeceratul Poliției a primit o alertă privind întreruperea semnalului unui dispozitiv de monitorizare electronică al unei persoane aflate sub supraveghere, în contextul unui caz de violență domestică. Din verificările efectuate de polițiști a rezultat că telefonul mobil, utilizat pentru monitorizarea electronică, ar fi fost sustras în timp ce persoana monitorizată dormea, cu capul sprijinit pe o masă, în zona pieței Obor din municipiul Hunedoara", au precizat reprezentanții IPJ.

Telefonul a fost găsit de polițiști, la scurt timp, asupra unui tânăr de 26 de ani, din Hunedoara, bănuit de comiterea faptei de furt. Față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, pentru comiterea infracțiunii de furt.

Persoana monitorizată electronic, ca măsură de prevenire a violenței domestice, a primit un alt telefon mobil.

