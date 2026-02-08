Apar noi informaţii în urma capturării unuia dintre cei mai periculoşi interlopi din România. Alexandru Găină a fost supravegheat şi filat intens, înainte ca procurorii DIICOT să-l încolţească. El ar fi aprovizionat cluburile din Bucureşti cu stupefiante de mare risc.

DIICOT a destructurat o rețea de traficanți de droguri de mare risc condusă de Alexandru Constantin Găină, după luni de supraveghere și filaj intens.

Alexandru Găină și cei doi complici ai săi sunt în continuare în arest preventiv. Este măsura decisă de judecători, după ce procurorii le-au pus la dispoziție referatul de arestare. În referat este scris ce urma să se întâmple cu substanțele interzise comercializate de aceștia.

Ce conversaţii au interceptat poliţiştii şi care era traseul drogurilor

Articolul continuă după reclamă

Procurorii DIICOT au supravegheat timp de luni întregi rețeaua, folosind filaje și interceptări audio-video pentru a strânge probe.

Se pare că drogurile veneau de undeva din America Latină, dar și din alte zone precum Spania, Franța sau Italia. Ajungeau în țara noastră și urmau să fie comercializate în diferite cluburi din București și din Ilfov.

Vorbim în mare parte de hașiș și de cocaină. Cocaină cu o puritate de 74%, așa cum au arătat testările făcute în laboratorul poliției.

Este vorba de un referat de arestare în care sunt cuprinse și discuțiile dintre Alexandru Găină și complicii săi. Discuțiile arată pas cu pas ce urma să se întâmple cu aceste substanțe interzise, dar și cine mai era implicat în rețeaua pe care acum procurorii o cercetează în amănunt.

