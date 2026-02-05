Cod galben de vânt, ploi și ninsori în 11 județe până vineri. Cum va fi vremea în Capitală

Meteorologii au emis, joi, Coduri galbene de ploi abundente și vânt puternic. La munte, la peste 1500 m altitudine, sunt așteptate ninsori şi se va depune strat nou de zăpadă. În schimb, în Capitală, vremea va continua să se încălzească în următoarele 24 de ore, dar va ploua temporar.

Cod galben de ploi și ninsori în 11 județe până vineri. Cum va fi vremea în Capitală - Shutterstock

Astfel, în Prahova, Buzău şi Vrancea va ploua şi se vor acumula 25...35 l/mp şi izolat peste 40...50 l/mp. Totodată, în zona montană a judeţelor Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Buzău, Vrancea, Braşov şi Covasna, la peste 1500 m altitudine, vor fi precipitaţii predominant sub formă de ninsoare şi se va depune strat nou de zăpadă, în medie de 15...30 cm (echivalentul în apă a 20...30 l/mp), iar vântul va prezenta intensificări temporare, cu rafale de 90...100 km/h, viscolind ninsoarea şi determinând reducerea vizibilităţii sub 100 m.

Pe de altă parte, un Cod galben de vânt a fost emis pentru judeţele Caraş-Severin şi Timiş (local), unde rafalele vor atinge viteze de 50...70 km/h, iar în Munţii Banatului şi în zona înaltă din vestul Carpaţilor Meridionali 90...100 km/h, viscolind zăpada depusă.

De altfel, în cea mai mare parte a ţării vor fi precipitaţii până vineri dimineaţa, potrivit unei informări publicate de ANM. În noaptea de joi spre vineri, pe alocuri, în Moldova şi estul Transilvaniei va fi şi lapoviţă şi ninsoare şi se menţin condiţiile de polei. La munte, la altitudini de peste 1500 m, vor predomina ninsorile.

În sud şi est, cantităţile de apă vor fi de 10...20 l/mp, iar în nord-estul Munteniei şi în sudul Moldovei se vor acumula peste 25...35 l/mp.

Vântul va avea intensificări în regiunile sud-vestice, estice şi pe arii mai restrânse în rest, cu viteze în general de 40...50 km/h, iar pe crestele montane rafalele vor depăşi 80...90 km/h.

Cum va fi vremea în Capitală

Vremea va continua să se încălzească în zona Municipiului Bucureşti, în următoarele 24 de ore, dar va ploua temporar, conform prognozei de specialitate, publicate joi de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Astfel, în intervalul 5 februarie, ora 10:00 - 6 februarie, ora 10:00, în Capitală, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 7 grade, iar cea minimă va fi de 2-4 grade. Cerul va fi mai mult noros şi temporar va ploua (15-20 l/mp). Vântul va sufla moderat ziua, cu viteze de 30-35 km/h, apoi treptat va slăbi în intensitate.

Potrivit sursei citate, până vineri dimineaţa, municipiul Bucureşti se va afla sub incidenţa unui mesaj de informare meteorologică ce vizează cantităţile de apă.

