Video Anul fenomenelor extreme. Autorităţile, obligate să regândească planurile de apărare împotriva dezastrelor

Anul început cu ger extrem pare copia lui 2025, care a fost un cocktail periculos de fenomene meteo severe. Combinaţia dintre caniculă, secetă şi ploi aducătoare de inundaţii atenţionează autorităţile că trebuie să ia măsuri şi să regândească planurile de apărare împotriva dezastrelor.

de Mădălina Iacob

la 17.01.2026 , 19:56

Clima se schimbă şi la noi în ţară - este concluzia studiului făcut de meteorologi, care au emis cele mai multe avertizări anul trecut.

De altfel, 2025 a fost pe locul patru în topul celor mai fiebinţi ani din istoria înregistrărilor meteo.

În luna iulie a fost caniculă extremă cu şase avertizări cod roşu, iar temperatura a depăşit 43 de grade Celsius în sudul ţării. În paralel, vestul ţării a fost lovit de furtuni violente cu rafale de 150 km/h.

Iunie a fost cea mai secetoasă lună din istorie. În 30 de zile s-au adunat mai puţin de doi centimetri de ploaie, de cinci ori mai puţin decât media.

La polul opus, şi episoadele cu precipitaţii torenţiale au fost extreme anul trecut. Octombrie a stabilit recorduri. 51 de staţii meteo au înregistrat peste 100 de litri de apă pe metru patrat.

