Aradul şi împrejurimile, învăluite în miros de dejecții de 2 săptămâni. Localnicii, disperaţi: "Pute groaznic"

Locuitorii din Arad și din mai multe localități învecinate se confruntă de aproape două săptămâni cu un miros puternic de dejecții, resimțit mai ales seara. Oamenii cer intervenția autorităților, în timp ce primarii suspectează că sursa ar fi îngrășămintele naturale folosite pe terenurile agricole.

Problema mirosului este mai stridentă în Arad, Vladimirescu, Horia, Șiria, Sâmbăteni și Păuliș, iar plângerile oamenilor s-au îndreptat către autoritățile locale sau au fost scrise pe rețelele de socializare, potrivit Agerpres.

Aer irespirabil în mai multe localități din Arad

"Aerul este insuportabil de respirat, pute groaznic. Oare nimeni din conducerea comunei nu se sesizează? Ce fac cei de la Mediu? Seara nu poți aerisi casa din această cauză", s-a plâns un domn pe un grup dedicat comunei Vladimirescu.

"Am sesizat Garda de Mediu chiar în această dimineață. Este posibil ca aceste mirosuri să vină de la îngrășăminte naturale folosite de unii fermieri. Probabil că unii se așteptau să vină ploi, care elimină mirosul, dar cum precipitațiile nu au mai căzut, a apărut această problemă", a declarat, pentru sursa citată, primarul comunei Vladimirescu, Mihai Mag.

La rândul său, primarul comunei Păuliș, Saul Sigheti, spune că a încercat să afle cauzele mirosului persistent și deranjant, dar nu a găsit sursa.

"De câteva zile se simte acest miros puternic de dejecții. Am căutat sursa, am fost în localitățile din comuna noastră, însă nu am găsit nimic. În urma unor discuții, am suspiciunea că sursa este în localitatea Horia (comuna Vladimirescu - n.r.), de la ceva îngrășăminte folosite în agricultură, dar nu e stabilit oficial", a spus edilul.

Localnicii dau vina pe stația de epurare

În municipiul Arad, mulți localnici au dat vina pe Stația de epurare a apelor, de unde nămolul scos din canalizare a mai fost livrat, în anii trecuți, fermierilor pentru a fi folosit ca îngrășământ.

Reprezentanții Companiei de Apă Arad au declarat, pentru AGERPRES, că problema nu are legătura că stația de epurare și că nămolul este distribuit doar în perioada iulie-octombrie.

Garda de Mediu a transmis că a primit sesizări de la Primăria Vladimirescu și de la un cetățean din localitatea Horia abia joi dimineață, urmând să fie demarate controale.

