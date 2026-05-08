Un elev de 12 ani de la Liceul Tehnologic din comuna Vinga a fost rănit, vineri, în timpul unei pauze, după ce ar fi fost înjunghiat de un coleg în spate şi în braţ cu un cuțit de bucătărie. Acesta a fost transportat la spital cu un elicopter SMURD, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările incidentului.

Inspectorul şcolar general din judeţ, Marius Gondor, a declarat, pentru Agerpres, că ambii elevi au 12 ani şi sunt din clasa a V-a, fiind colegi de clasă. Ei s-au certat în pauză.

Unul l-a înjunghiat pe celălalt cu un cuţit, iar dascălii au sunat imediat la 112 pentru a solicita ambulanţă.

"La nivelul şcolii are loc o cercetare, dar a fost anunţată imediat şi Poliţia. Starea copilului înţelegem că e stabilă, a fost dus la spital cu elicopterul SMURD", a precizat Marius Gondor.

Surse din rândul anchetatorilor au adăugat că minorul a fost înjunghiat cu un cuţit de bucătărie în spate şi în mână.

Elevul a fost dus direct la un spital de copii din Timişoara, în stare stabilă, conştient.

Poliţiştii sunt prezenţi la şcoală şi fac cercetări privind incidentul.

