Percheziții la presupuşi braconieri în Arad: arme cu termoviziune, amortizor și carne de vânat, descoperite

Zece percheziții au avut loc în Arad și în două comune din județ, la persoane suspectate de braconaj, iar doi dintre suspecți au fost reținuți. Anchetatorii au descoperit arme de vânătoare cu amortizor și termoviziune, muniție, trofee și zeci de kilograme de carne de vânat, dar și un Jeep folosit la comiterea faptelor, potrivit News.ro.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Gurahonţ informează că la data de 30 aprilie, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul instituţiei, în baza mandatelor emise de judecător, au fost făcute zece percheziţii în comunele Gurahonţ şi Cuvin, dar şi în municipiul Arad, în urma cărora au fost identificate şi ridicate zece arme letale de vânătoare cu glonţ prevăzute cu amortizor şi dispozitive cu termoviziune, o armă de TIR sportiv cu aer comprimat, 46 cartuşe cu glonţ de calibru 30-06 şi 22RL, 13 trofee de vânătoare, şapte cuţite de vânătoare, 41 de kilograme de carne de vânat, şase bucăţi de salam de vânat şi două caserole de mici din vânat. Totodată, a fost indisponibilizat un autovehicul de teren marca Jeep Cherokee, folosit de suspecţi la presupusele infracţiuni.

Potrivit anchetatorilor, cinci suspecţi de braconaj au deţinut nelegal la domiciliile lor, începând din 2025 şi până în prezent, arme letale de vânătoare şi muniţii aferente, în scopul braconării vânatului, "desfăşurând totodată activităţi de braconaj".

Sursa citată menţionează că doi dintre suspecţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore, fiind prezentaţi judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Gurahonţ cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Activităţile au fost desfăşurate de către organele de cercetare penală din cadrul Secţiei 10 Poliţie Rurală Gurahonţ, Secţiei 10 Poliţie Rurală Sebiş, Secţiei 7 Poliţie Rurală Lipova şi IPJ Arad- Biroul de Investigaţii Criminale, sub coordonarea procurorului de caz, fiind sprijiniţi de efective ale Jandarmeriei din cadrul Detaşamentului 5 Jandarmi Sebiş.

