Primele şase arestări în dosarul baronilor locali din Transilvania. Administratorul judeţului Bistriţa-Năsăud a ajuns după gratii, acuzat că a supraevaluat modernizarea a trei drumuri judeţele. Ar fi primit în schimb bani şi lemne de foc. Aşa a ajuns un kilometru de drum judeţean să coste 2 milioane de euro. Câştigătorul contractelor, un milionar din zonă supranumit ''Fierăstrăul Codrilor'', l-ar fi mituit şi pe şeful Consiliului Judeţean Sălaj pentru a frauda alte licitaţii.

Mai mulţi angajaţi ai Consiliului Judeţean Bistriţa sunt acuzaţi de procurori că au luat mită pentru a supraevalua contractele cu statul. Printre suspecţi şi administratorul judeţului, Florin Moldovan.

Reporter: Cei de la DNA vorbesc acolo despre nişte lucrări surpaevaluate chiar şi de trei ori. Cine a supraevaluat?

Avocat: Din punctul nostru de vedere, nu este adevărat. Nu a luat mită domnul Moldovan.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit datelor DNA, Florin Moldovan ar fi primit 70 de mii de lei şi lemne de foc pentru a supraevalua costul lucrărilor de modernizare a drumurilor judeţene. Contractul a fost câştigat de firma Frasinul, deţinută de un controversat om de afaceri din zonă Traian Larionesi, supranumit Fierăstrăul Codrilor. Pentru a reface trei şosele constructorul a primit nu mai puţin de 100 de milioane de euro.

Astfel de contracte păguboase pentru stat s-ar fi făcut încă din 2019, spun procurorii

Pentru un singur drum judeţean, valoarea s-a triplat din pix. De parcă nu era de ajuns, când lucrările erau gata, s-a mai cerut o suplimentare de 3 milioare de euro. Aşa s-a ajuns ca reabilitarea unui kilometru de drum să coste...2 milioane de euro. De exemplu, pentru Drumul Judeţean 172A, ce leagă oraşul Beclean de comuna Chiochiş, adică 24 de kilometri s au dat 45 de milioane de euro.

"Peste 100 de kilometri de drumuri judeţene putem reabilita sau moderniza pe an. Nu e o problemă la noi", spune Traian Larionesi, om de afaceri.

La percheziţii, procurorii au pus sechestru pe 400.000 de euro, bani ai societăţii Frasinul. Fratele milionarului Larionesi este cel care ar fi intermediat afacerile ilegale.

"Nu vorbim de acuzaţii de mită. Sunt acuzaţii în legătură cu unele lucrări, cu probleme ce ţin de valoarea unor lucrări publice", spun Mihai Suian, avocatul familiei Larionesi.

Radu Moldovan ar putea fi chemat la audieri în următoarele zile

Potrivit surselor Observator, preşedintele consiliul judeţean Bistriţa, Radu Moldovan ar putea fi chemat la audieri în următoarele zile. Anchetaorii îl suspectează că era la curent cu reţeaua șpăgilor din instituția pe care o conduce. Mai mult, ar avea o vilă într-o localitate de lângă Paris pe numele unui apropiat.

Procurorii DNA l-au luat la bani mărunţi şi pe şeful Consiliului Judeţean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu. Fostul cântăreţ de muzică populară este acuzat de fraudarea licitaţiei drumului expres Jibou-Românaşi. Aceeasi firmă Frasinul care ar fi avut experţi în comisa de evaluare. Directorul Executiv al Direcţiei de Investiţii şi şeful Serviciului Administrativ ar fi încasat mita.

Se anunţă o anchetă extrem de lungă pentru că au fost aduse şi zeci sau chiar sute de dosare cu contracte pe care cele două instituţii le-au încheiat în ultimii ani şi pe care procurorii trebuie să le citească. Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar, alături de doi subalterni. Liderul PNL a fost suspendat din fruntea Consiliului Judeţean şi s-a retras şi de la conducerea organizaţiei locale.

Compania Frasinul a transmis că va respecta pe deplin instituţiile statulului şi se va supune procedurilor legale: "În legătură cu informațiile apărute privind verificările desfășurate ieri de autoritățile competente, dorim să precizăm că societatea FRASINUL SRL respectă pe deplin instituțiile statului și se supune tuturor procedurilor legale"

A fost efectuat un control, iar compania oferă tot sprijinul necesar pentru clarificarea tuturor aspectelor solicitate. Activitatea companiei FRASINUL SRL se desfășoară în condiții normale.>

Alex Prunean Like Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu interzicerea fumatului pe plajă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰