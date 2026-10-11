Sindicaliştii din Poliţie cer ca agenţii din teren să fie dotaţi cu pistoale cu electroşocuri, pentru a putea imobiliza de la distanţă agresorii. Deşi mai mulţi agenţi sunt deja instruiţi, dispozitivele nu pot fi folosite în misiuni. Producătorul le clasifică drept "mai puţin letale", în timp ce legislaţia românească le încadrează în categoria armelor neletale.

Cinci secunde de durere extremă. Atât durează descărcarea care blochează muşchii. Un poliţist s-a oferit voluntar să simtă efectele dispozitivului, ca parte a pregătirii pentru obţinerea atestatului de utilizare a armelor tip Taser.

Dispozitivele pot fi folosite de la o distanţă de până la 14 m, iar proiectilele pot perfora haine groase de iarnă. Este o armă inteligentă, adică voltajul descăract în corpul uman diferă în funcţie de greutatea persoanei vizate.

"Senzaţia, nu cred că o pot descrie, e extrem de neplăcută şi acele 5 secunde de expunere parcă durează o eternitate. Pur şi simplu nu mai ai niciun control asupra muşchilor tai", a explicat Valentin Istrate, reprezentant companie pistoale tip taser.

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Sindicaliştii din Poliţie cer conducerii IGPR introducerea acestor dispozitive în dotarea agenţilor care intervin în stradă. Armele tip Taser ar acoperi golul dintre spray, baston şi pistolul cu muniţie letală.

"Un individ recalcitrant avea asupra sa un obiect tăietor, a ieşit în întampinarea noastră într-o ipostază slab iluminată. Dacă am fi avut la noi acest dispozitiv, cu siguranţă alegerea ar fi fost mai uşor de facut pentru că acest dispozitiv este neletal", a povestit Adrian Ilie, poliţist.

Mai mulţi poliţişti români au fost deja instruiţi şi atestaţi să folosească dispozitivele. Deocamdată, însă, le utilizează doar în timpul antrenamentelor.

"Acest dispozitiv poate fi folosit impotriva persoanelor violente, mai ales când în jurul lor există o altă masă de oameni care nu are legătură cu evenimentul în sine. Şi tocmai pentru a proteja victime colaterale, poate fi folosit împotriva agresorului, acesta fiind imobilizat cu uşurinţă", a explicat Cristi Glodean, vicepreşedintele Sidepol.

Conducerea IGPR spune că nu are cadru legal pentru a autoriza aceste pistoale, care ar putea omorî o persoană cu probleme cardiace.

"Aceste dispositive tip taser prezintă în specificaţiile tehnice faptul că sunt less lethal, astfel că nu se încadrează în categoria mijloacelor neletale", a spus Octavian Dan, purtător de cuvântt al IGPR.

În America, pistoalele Taser sunt o prezenţă obişnuită în dotarea poliţiştilor. În Europa, rămân controversate: unele forţe de ordine le folosesc, în timp ce alte state au refuzat introducerea lor din cauza riscului de rănire gravă sau deces.