Instalaţiile de zăpadă artificială au fost pornite pe domeniul schiabil Kalinderu din staţiunea Buşteni, deschiderea sezonului de iarnă fiind programată să aibă loc vineri.

Potrivit datelor publicate pe pagina de Facebook a Pârtiei Kalinderu, în prima zi a minivacanţei de 1 Decembrie se vor deschide pârtia de săniuş şi pârtia de începători din Fun Park.

Pentru realizarea înzăpezirii se lucrează cu patru tunuri pe pârtia de săniuş, precum şi cu o lance şi două tunuri în Fun Park.

"Vineri, 27 noiembrie, deschidem sezonul la Kalinderu! Din prima zi a minivacanţei de 1 Decembrie, te aşteptăm în Buşteni cu: pârtia de săniuş, pârtia de începători din Fun Park. Vii cu sania? Prima coborâre porneşte de la staţia superioară Kalinderu", arată sursa citată.

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Şi Primăria Azuga a dat startul înzăpezirii artificiale a pârtiilor Sorica şi Cazacu, deschiderea primelor tronsoane fiind estimată în jurul datei de 1 Decembrie.

Primarul Adrian Purcaru a declarat marţi, pentru AGERPRES, că se lucrează pe ambele pârtii - Cazacu şi Sorica, în partea de jos a acestora.