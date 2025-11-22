Video Armand Goşu: "Se cristalizează acest tandem Putin – Trump, care nu anunţă nimic bun pentru Europa"
Ministerul Apărării anunţă, sâmbătă dimineaţă, că s-au înregistrat noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România, iar două aeronave militare au fost ridicate de la sol, fiind emis şi un mesaj RO-Alert pentru nordul judeţului Tulcea. De această dată nu s-au detectat pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional.
În context, istoricul Armand Goşu a explicat, într-o intervenţie telefonică pentru Observator, că "urmează zile de foc pentru Ucraina" şi că "tandemul Putin – Trump nu anunţă nimic bun pentru Europa".
Realizatorul Observator Florin Căruceru a făcut referire la sloganul folosit la nivel european şi american la începutul războiului, sloganul "As long as it takes", folosit pentru a indica faptul că forţele occidentale vor susţine Ucraina atât timp cât este nevoie pentru a câştiga acest conflict.
Istoricul Armand Goşu a explicat că acest slogan nu mai înseamnă nimic în prezent.
Acesta a explicat că nici garanţiile de securitate oferite de Statele Unite nu mai au foarte multă valoare pentru poporul ucrainean.
