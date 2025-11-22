Ministerul Apărării anunţă, sâmbătă dimineaţă, că s-au înregistrat noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România, iar două aeronave militare au fost ridicate de la sol, fiind emis şi un mesaj RO-Alert pentru nordul judeţului Tulcea. De această dată nu s-au detectat pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional.

Sursa citată a precizat că, la ora 01:33, a fost transmis un mesaj Ro-Alert pentru nordul judeţului Tulcea, ca urmare a intensificării atacurilor şi detectării de drone în zona Ismail (Ucraina).

Miercuri dimineaţă, Forţele Aeriene au detectat o dronă în spaţiul aerian naţional. Aceasta a pătruns pentru aproximativ 8 kilometri în spaţiul aerian naţional, dinspre Vâlcov către Periprava şi Chilia Veche. Ulterior, drona a dispărut, pentru a apărea intermitent pe radare pentru 12 minute.

Luni, localităţile Plauru şi Ceatalchioi, din judeţul Tulcea, au fost evacuate, după ce o navă plină cu GPL a fost lovită de dronă pe malul ucrainean al Dunării. Nava a fost cuprinsă de flăcări, în zona localităţii Ismail şi s-a considerat că există pericol iminent de explozie.

Persoanele şi animalele aflate cel mai aproape de eveniment au fost evacuate, iar circulaţia în zonă a fost oprită.

Incendiul a fost stins marţi după-amiază, când toate persoanele au putut reveni la locuinţele lor.

