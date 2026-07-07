Campania face parte din prima serie de recrutare pentru corpul soldaților și gradaților profesioniști din 2026. Persoanele interesate pot afla lista posturilor disponibile și unitățile militare în care se fac angajări de la birourile informare-recrutare ale centrelor militare județene sau de sector, potrivit Mediafax.

Armata Română angajează peste 6700 de oameni. Cum poţi aplica şi câţi bani primeşti în timpul instruirii - Profimedia

Una dintre cele mai importante condiții este legată de nivelul studiilor. Candidații trebuie să fi absolvit cel puțin primii doi ani de liceu, echivalentul a minimum 10 clase.

Diploma de Bacalaureat nu este obligatorie pentru majoritatea posturilor de soldat sau gradat profesionist. Pe site-ul oficial de recrutare, MApN precizează că Armata recrutează în această perioadă absolvenți de minimum 10 clase pentru această categorie de personal.

Candidații trebuie să aibă cel puțin 18 ani la data începerii programului de instruire și cel mult 45 de ani la momentul finalizării pregătirii.

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Programul de instruire pentru actuala serie durează 12 săptămâni și este planificat să înceapă pe 7 septembrie 2026.

În mod obișnuit, pregătirea se desfășoară în unitatea militară în care se află postul pentru care a optat candidatul. Dacă unitatea nu dispune de condițiile necesare, instruirea poate fi organizată într-un centru de pregătire sau într-o altă unitate militară din apropiere.

După absolvirea programului, candidații sunt numiți în funcțiile de soldați sau gradați profesioniști din unitățile pentru care au optat.

Câți bani primesc participanții

Începând din a doua jumătate a programului de instruire, participanții primesc o soldă lunară de aproximativ 4.300 de lei net, la care se adaugă norma de hrană.

Pe durata celor 12 săptămâni de pregătire, candidații beneficiază gratuit de cazare, hrană, echipament militar și asistență medicală.

Suma de aproximativ 4.300 de lei anunțată de MApN se referă la perioada de instruire. Venitul primit după angajare poate varia în funcție de funcția ocupată, grad, unitate, sporuri și condițiile de muncă.

Beneficii după încadrarea în Armată

După finalizarea programului de pregătire, soldații și gradații profesioniști beneficiază de normă de hrană, echipament și asistență medicală gratuită.

Militarii pot primi și compensație lunară pentru chirie, dacă nu dețin o locuință în localitatea în care sunt încadrați. În condițiile legii, aceștia pot beneficia și de decontarea transportului la și de la familie.

Soldații și gradații profesioniști pot avansa ulterior în carieră. Aceștia reprezintă una dintre principalele surse pentru formarea subofițerilor și pot urma cursuri sau studii militare pentru a deveni subofițeri ori ofițeri, dacă îndeplinesc condițiile necesare.

Cum se face înscrierea

Persoanele interesate trebuie să contacteze biroul informare-recrutare din cadrul centrului militar județean, zonal sau de sector de care aparțin.

Recrutorii le comunică viitorilor candidați:

- unitățile militare în care există posturi;

- specializările disponibile;

- documentele necesare;

- locul și data probelor de selecție;

- calendarul examinării medicale;

- termenul pentru completarea dosarului.

Candidații pot formula mai multe opțiuni, însă prima alegere înscrisă în dosar este considerată opțiunea de bază.

Ce acte trebuie depuse la dosar

Dosarul candidatului trebuie să conțină, în funcție de postul ales:

- certificatul de naștere;

- actul de identitate;

- certificatul de cazier judiciar;

- actul de studii care dovedește absolvirea a minimum 10 clase;

- diploma de Bacalaureat, dacă postul o impune;

- permisul de conducere, dacă este necesar;

- livretul militar, după caz;

- adeverința eliberată de medicul de familie.

Cazierul judiciar trebuie să fie eliberat cu cel mult șase luni înaintea depunerii, iar adeverința medicală este valabilă 90 de zile.

Adeverința trebuie să precizeze că persoana este clinic sănătoasă, nu se află în evidență cu boli cronice, psihice, neuropsihice sau infectocontagioase și poate participa la probele sportive, evaluarea psihologică și examinarea medicală pentru intrarea în sistemul militar.

Pentru ce posturi este necesar permisul auto

Permisul de conducere nu este obligatoriu pentru toate locurile scoase la recrutare.

Candidații care optează pentru arma „auto” sau pentru specialități din arma „geniu” care presupun conducerea tehnicii militare trebuie să dețină permis valabil pentru categoriile B și C.

Pentru anumite funcții pot exista criterii suplimentare legate de studii, calificări profesionale, aptitudini sau accesul la informații clasificate.

Probele pe care trebuie să le treacă viitorii militari

Procesul de selecție include evaluarea psihologică, proba fizică, interviul de evaluare finală și examinarea medicală.

Pentru anumite arme și specialități pot fi organizate evaluări medicale sau psihologice suplimentare.

Toate etapele sunt eliminatorii. Un candidat care nu promovează una dintre probe nu poate continua procedura de recrutare pentru seria respectivă.

Cum arată proba fizică

Evaluarea capacității motrice include două probe:

traseul utilitar-aplicativ;

alergarea de rezistență pe distanța de 2.000 de metri.

Pentru a fi declarat admis, un candidat trebuie să parcurgă traseul utilitar-aplicativ în cel mult un minut și 50 de secunde.

La alergarea de 2.000 de metri, timpul maxim pentru obținerea calificativului „admis” este de 10 minute și 30 de secunde.

Traseul cuprinde elemente precum sărituri, aruncarea mingilor la țintă, flotări, deplasarea în echilibru, transportarea unor greutăți și depășirea obstacolelor.

Candidații nu trebuie să fie sportivi de performanță, dar MApN recomandă ca aceștia să se prezinte la selecție odihniți și într-o stare fizică și psihică bună.

Cine nu poate fi angajat

Candidații trebuie să îndeplinească și condițiile generale pentru intrarea în sistemul militar. Aceștia nu trebuie să fi fost condamnați pentru infracțiuni incompatibile cu profesia militară, cu excepția situațiilor în care a intervenit reabilitarea, amnistia sau dezincriminarea.

Persoanele membre ale unui partid politic trebuie să declare că vor renunța la această calitate după admiterea în program.

De asemenea, candidații trebuie să își exprime acordul pentru verificările necesare autorizării accesului la informații clasificate.