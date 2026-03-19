De când cu valul de concedieri și trăind cu nesiguranța zilei de mâine, mulți încearcă să se pună la adăpost: asigurările în caz de șomaj sunt tot mai căutate. Polițele sunt oferite fie de companii de asigurare, fie de bănci și pot reprezenta un sprijin financiar temporar, în cazul pierderii locului de muncă. Pentru mulți, e singura variantă să-și plătească ratele până își găsesc alt loc de muncă.

Peste 11.000 de persoane și-au pierdut locurile de muncă, în 2025, în urma disponibilizărilor colective. Nu e de mirare, așadar, că interesul pentru asigurările în caz de șomaj este în creștere. Majoritatea acestor polițe sunt incluse în cadrul unor asigurări mai complexe sau vin legate de un credit. Însă, sunt și instituții care oferă polița drept produs de sine stătător.

"Varianta produsului de sine stătător începe de la 23 de lei. [...] Indemnizația lunară poate să ajungă până la 1.750 de lei, iar în cazul produselor de creditare sunt acoperite ratele de credit până la 9 totaluri în cazul unui eveniment, respectiv 18 pe toată durata contractului de asigurare. […] Asigurarea nu funcționează în primele 90 de zile de la începutul contractului și trebuie să existe o perioadă de 30 de zile de șomaj continuu înainte de a fi plătite indemnizațiile de asigurat" a spus șeful departamentului de asigurări al unei bănci comerciale, Mihai Zaharia.

Ce condiţii sunt pentru o asigurare de şomaj

O astfel de soluție pentru zilele negre poate intra și drept clauză în cadrul unei asigurări de viață.

"Condiția e să aibă contract pe perioadă nedeterminată, nu sunt acoperite perioadele de probă și perioadele de demisii voluntare. În momentul în care am demisionat voluntar nu pot să solicit asigurătorului plata șomajului. Acest tip de clauză are ca scop protejarea veniturilor. Nu o să găsim o poliță care să acopere întocmai salariul, ci o sumă fixă pe care o stabilesc de la început cu asiguratorul" a explicat brokerul de asigurări Marius Constantinescu.

"Este foarte important ca aceștia să aibă o perioadă lungă în care au activat la locul de muncă, 12 luni, și să accepte să plătească cuantumul poliței, care nu este unul mic, după părerea mea, între 0,12 și 0,25% din valoarea împrumutată. Dacă ia 100.000 euro împrumut de la bancă, costul unei astfel de polițe poate să fie între 120 și 150 euro pe an" a punctat expertul în asigurări Valeriu Bădilă.

Cele mai vulnerabile categorii

Nu toți românii sunt însă convinși.

"Sunt adeptul că mai bine să ai puși niște bani deoparte în momentul în care ajungi la șomaj sau la alte lucruri și nu mi-aș face. Economisire, îți faci cont de economii privat" a spus un bucureștean.

În 2026, cele mai vulnerabile categorii de angajați sunt cei care lucrează în IT și în industria auto, dar și cei din retail sau cei care asigură servicii administrative pentru corporații.

