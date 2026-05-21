CFR Călători va introduce în circulaţie, în perioada 12/13 iunie – 6/7 septembrie 2026, programul estival "Trenurile Soarelui", prin care sunt asigurate zilnic 60 de trenuri directe către litoralul Mării Negre, dintre care 28 sunt suplimentare, potrivit unui comunicat al companiei. Măsura vine în contextul creşterii cererii pentru sezonul estival, iar trenurile vor conecta principalele oraşe din ţară cu destinaţii de vacanţă de pe litoral, inclusiv Constanţa şi Mangalia.

CFR Călători lansează programul estival "Trenurile Soarelui" 2026. Care este prețul unui bilet spre litoral - arhivă

Potrivit Agerpres, turiştii vor avea la dispoziţie trenuri directe suplimentare din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Arad, Timişoara Nord, Reşiţa Nord, Cluj-Napoca, Târgu Mureş, Braşov, Sibiu, Suceava Nord, Iaşi, Galaţi, Craiova şi Bucureşti, cu opriri intermediare în numeroase staţii de pe traseu.

De asemenea, călătorii beneficiază de legături din Capitală, în condiţiile în care trenurile circulă în regim cadenţat pe magistrala Bucureşti Nord - Constanţa, cu plecări distribuite pe tot parcursul zilei. Durata călătoriei este de aproximativ două ore pentru trenurile InterCity şi de două ore şi 20 de minute pentru trenurile InterRegio.

Compania precizează că accesul spre Delta Dunării este asigurat prin conexiunea către Tulcea Oraş via Medgidia.

Articolul continuă după reclamă

Pentru sezonul estival 2026, CFR Călători pune la dispoziţia pasagerilor vagoane climatizate, vagoane de dormit şi cuşetă pentru trenurile de lung parcurs, precum şi material rulant modernizat prin PNRR.

"Un element important al acestui sezon îl reprezintă utilizarea unui număr semnificativ de vagoane şi locomotive modernizate prin fonduri PNRR, precum şi a noilor rame electrice Alstom Coradia Stream, aflate deja în circulaţie pe relaţia Bucureşti - Constanţa, care oferă condiţii moderne de călătorie şi servicii îmbunătăţite pentru pasageri", se menţionează în comunicat.

Potrivit sursei citate, programul estival include şi legături directe cu trenuri Regio între Constanţa şi Mangalia şi retur, pentru facilitarea deplasărilor între staţiunile de pe litoral.

Biletele pot fi achiziţionate cu anticipaţie de până la 30 de zile, inclusiv online, prin aplicaţia mobilă, de la automatele din staţii, casele de bilete sau din tren, în anumite condiţii.

Preţul unui bilet Bucureşti - Constanţa, la clasa a II-a, este de 48,50 lei la tren Regio, 92 de lei la InterRegio şi 105 lei la InterCity.

La cumpărarea cu anticipaţie a legitimaţiilor de călătorie, pasagerii pot beneficia de reduceri de până la 10%, iar oferta dus-întors aduce o reducere suplimentară de 10%.

Nicu Tatu Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰