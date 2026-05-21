Administrația Trump l-a pus oficial sub acuzare pe fostul președinte al Cubei Raul Castro, pentru doborârea unor avioane civile, în urmă cu 30 de ani. Trei americani au murit atunci. Acum, Donald Trump susţine că este pregătit să elibereze Cuba, aflată de mult într-o criză profundă.

Rechizitoriul formulat de Departamentul de Justiţie al Statelor Unite vorbeşte despre crimă, conspirație pentru uciderea cetățenilor americani și distrugerea de aeronave. Acuzaţiile se referă la tragedia din 1996, când au fost doborâte două avioane pilotate de membrii unei organizaţii umanitare americane.

"Raul Castro și alți cinci coinculpați au participat la o conspirație care s-a încheiat prin lansarea de rachete de către aeronave militare cubaneze asupra acelor avioane civile, provocând moartea a patru americani. Statele Unite și președintele Trump nu își uită și nu își vor uita cetățenii", anunță Tedd Blanche, Procuror General Interimar al Statelor Unite.

Președintele Cubei a condamnat vehement decizia şi a catalogat măsura drept o manevră politică fără bază juridică.

"Ceea ce au făcut astăzi nu a fost un act de justiție. Este bine cunoscută practica întunecată a Statelor Unite de a folosi acuzații de acest gen pentru a acționa militar împotriva statelor suverane. Se vor lovi de o rezistență acerbă din partea poporului cubanez", a declarat Carlos Fernandez de Cossio, vice-ministru Afaceri Externe Cuba.

Administraţia Trump anunţă că este pregătită să intervină în Cuba aşa cum a făcut în Venezuela, al cărui preşedinte a fost înlăturat de la putere printr-o operaţiune militară în ianuarie.

Fostul şef de stat Nicolas Maduro este deţinut acum în New York şi aşteaptă procesul în care este acuzat de narcoterorism.

"Nu, nu va exista nicio escaladare. Nu cred că este nevoie să existe. Noi eliberăm Cuba! Nu au cum să trăiască. Nu au mâncare. Nu au electricitate. Nu au energie deloc. Dar au oameni minunați", declară președintele american Donald Trump.

"Acum 30 de ani, Raul Castro a creat o companie numită GAESA. Un "stat în stat", care nu este responsabil în fața nimănui și care stochează profiturile din afacerile sale în beneficiul unei mici elite. Dar președintele Trump oferă o nouă cale între SUA și o nouă Cuba", a declarat secretarul de stat american Marco Rubio.

Fostul preşedinte Raul Castro are aproape 95 de ani, iar extrădarea lui în Statele Unite pentru a fi judecat este puţin probabilă. Punerea sub acuzare vine într-un moment în care liderul de la Casa Albă insistă tot mai mult pentru o schimbare de regim în Cuba. Comuniştii sunt la conducere din 1959.

