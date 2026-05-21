Un pompier în vârstă de 45 de ani de la ISU Caraș-Severin este internat la Secția de Boli Infecțioase a Spitalul Județean Reșița, cu suspiciune de infecție cu hantavirus, după ce ar fi călătorit recent în Serbia. Medicii au trimis probe la Institutul Cantacuzino pentru confirmarea diagnosticului, după ce testele preliminare au indicat prezența virusului. Cazul vine la doar o săptămână după confirmarea unei alte infecții cu hantavirus în vestul țării, la un pacient din Arad.

Pompier din Caraș-Severin, internat cu suspiciune de hantavirus. A călătorit recent în Serbia - Profimedia

Bărbatul ar fi călătorit în ultimele săptămâni în Serbia, susţin surse din cadrul unităţii medicale. La revenirea din ţara vecină, în ultima lună, a avut febră, iar întrucât aceasta nu a scăzut, bărbatul s-a prezentat la spital în urmă cu două zile. El este internat, în prezent, la Secţia de Boli Infecţioase a Spitalului Judeţean din Reşiţa.

Medicii de la spital au prelevat probe pe care le-au trimis la Institutul ”Cantacuzino” din Bucureşti, pentru confirmarea diagnosticului, aceasta după ce testele preliminare au indicat prezenţa hantavirusului.

În urmă cu o săptămână, în vestul ţării a fost raportat un alt caz de hantavirus, la un bărbat care a stat timp de doi ani internat la Spitalul de Psihiatrie din Ştei, judeţul Bihor. Acesta s-a prezentat cu tuse, febră şi diaree la Spitalul Judeţean Arad, unde a fost diagnosticat cu hantavirus. Ulterior, Institutul "Cantacuzino" din Capitală a confirmat prezenţa virusului în acest caz.

Articolul continuă după reclamă

În România, în perioada 2023-2026, s-au înregistrat 15 cazuri de infecţie cu hantavirus.

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰