NATO răspunde ameninţarilor Rusiei cu cel mai mare exerciţiu militar de anul acesta, desfăşurat în poligonul Cincu din judeţul Braşov. Mii de soldaţi şi ofiţeri din 10 ţări ale Alianţei au exersat apărarea în faţa unui atac rus cu vehicule de luptă şi transportoare blindate. O demonstraţie de forţă sub privirile ambasadorului american la NATO, care a promis că vor veni noi trupe americane la noi în ţară.

"Exerciţiul Dacian Fall simulează activarea articolului 5 al NATO, care spune că dacă o ţară membră este atacată, celelalte state intervin. La Cincu sunt 5.000 de militari din 10 ţări care, potrivit scenariului resping un atac al inamicului. Sunt folosite drone FPV, avioane F16 şi Eurofighter, obuziere pentru bombardamente în adâncime şi blindate care poartă infanteria spre pe linia frontului" a explicat reporterul Observator Cristi Popovici.

1.200 de mijloace tehnice, zeci de avioane şi elicoptere au participat la manevre. Ultimele exerciţii de la Cincu au fost urmărite de comandaţi de trupe NATO, delegaţi străini şi de ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu.

"Principalele misiuni ale elicopterului Tiger sunt cele de recunoaştere şi de suport al trupelor terestre. […] Putem să cărăm proiectile, avem şi o mitralieră de 30 de milimetri în faţă, avem de asemenea şi rachete" a explicat un militar francez din Brigada 7 Blindată.

Franţa a trimis 2.400 de militari în România

Franţa a trimis la Cincu cei mai mulţi militari: 2.400 şi a prezentat, în premieră, un nou sistem pentru distrugerea dronelor kamikaze.

"Este format dintr-un radar ce detectează drona la aproximativ 3 kilometri şi dintr-o mitralieră cu grenade de 40 de milimetri care poate să doboare dronele până la 500 de metri distanţă" a mai explicat militarul francez.

Dacian Fall 2025 s-a desfăşurat timp de aproape o lună, în poligoanele din toată țara: de la Smârdan și Capu Midia, până la Babadag, Giarmata și Alba Iulia. Comandanții au testat viteza de reacţie şi coordonarea forţelor de luptă din fiecare țară.

"Prin astfel de exerciţii şi prin modul în care funcţionaţi, acţionaţi, vă antrenaţi împreună ne daţi nouă posibilitatea să stăm liniştiţi, să dormim liniştiţi ştiind că suntem apăraţi de cea mai mare şi perfomantă armată, armata NATO" a spus ministrul Apărării Naţionale, Ionuț Moșteanu.

Ambasadorul SUA la NATO: România, o ţară puternică din punct de vedere militar

Ambasadorul Statelor Unite la NATO susţine că rotaţia trupelor americane face parte dintr-un proces mai amplu şi că viitoare alte trupe vor sosi la noi în ţară.

"Vom continua să avem mai multe trupe în România faţă de ce am avut în 2022. Avem planuri pentru trupe şi alte oportunităţi de antrenament aici" a mai explicat Matthew Whitaker.

După succesul exerciţiului, grupul de luptă NATO de la Cincu poate fi ridicat în grad la nivel de brigadă. Adică poate primi până la 5.000 de militari în cazul unui conflict militar.

