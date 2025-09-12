Mii de soldați și vehicule militare se vor deplasa prin țară în cadrul celui mai mare exercițiu al toamnei

Mii de militari NATO vin în România pentru cel mai mare exercițiu al toamnei. "Dacian Fall 2025" aduce peste 5.000 de soldați și 1.200 de echipamente de luptă din zece state aliate, care se vor antrena în poligoane din țara noastră și din Bulgaria. Scopul este întărirea apărării pe flancul estic și integrarea Grupurilor de Luptă NATO la nivel de brigadă. Mii de soldați și vehicule militare se vor deplasa prin țară, între 20 octombrie și 13 noiembrie, către poligoanele de instruire.

Peste 5.000 de militari și 1.200 de mijloace tehnice din zece state aliate participă, între 20 octombrie și 13 noiembrie, la exercițiul "Dacian Fall 2025", desfășurat în poligoane din România și Bulgaria. Exercițiul este coordonat de Comandamentul Multinațional de Divizie Sud-Est din București și are ca obiectiv întărirea capacității de apărare pe flancul estic al NATO.

Participare internațională

Exercițiul reunește trupe și echipamente militare din Belgia, Bulgaria, Franța, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, România și Spania. Participarea extinsă arată angajamentul Alianței de a răspunde unitar oricărei amenințări la adresa securității în regiune.

În total, peste 5.000 de militari vor acționa în poligoane din Cincu, Smârdan, Capu Midia, Babadag, Bogata, Alba Iulia, Hanu Conachi, Giarmata, Cârțișoara și Novo Selo din Bulgaria. Scenariile de antrenament acoperă operațiuni terestre, aeriene, navale și de apărare cibernetică.

Brigada franceză dislocată în România

Un moment important al exercițiului este dislocarea a 2.400 de militari francezi din Brigada 7 Blindate în România. Prezența lor face parte din procesul de consolidare a Grupului de Luptă NATO din țara noastră, care va fi ridicat la nivel de brigadă.

În paralel, Grupul de Luptă NATO condus de Italia va desfășura exerciții similare pe teritoriul Bulgariei, pentru a asigura interoperabilitatea între structurile militare de pe flancul estic.

România, contributor strategic

Țara noastră participă la „Dacian Fall 2025” cu Brigada 282 Blindată "Unirea Principatelor" și unități din forțele terestre, aeriene, navale și de apărare cibernetică. Rolul României este esențial în coordonarea exercițiului, datorită poziției sale strategice la Marea Neagră.

Primele coloane de tehnică militară vor începe să intre în țară pe 20 septembrie, prin punctul de frontieră Curtici. Pentru a reduce disconfortul populației, deplasările vor avea loc în principal pe timp de noapte.

Autoritățile române subliniază că exercițiul are un caracter exclusiv defensiv și respectă toate obligațiile internaționale asumate de România. Scopul său este creșterea capacității de reacție și integrarea structurilor HQ MND-SE într-un plan unitar de apărare.

Exercițiul vine într-un context regional marcat de tensiuni, iar desfășurarea lui este un semnal clar al solidarității NATO și al angajamentului pentru securitatea flancului estic și a regiunii Mării Negre.

