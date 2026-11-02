O tragedie a avut loc aseară pe un drum din județul Bistrița-Năsăud, unde un bărbat de numai 43 de ani și-a pierdut viața după ce mașina pe care o conducea a intrat în remorca unui TIR parcat. Impactul a fost extrem de puternic, iar autoturismul a fost aproape complet distrus. Pompierii au intervenit pentru a-l scoate pe șofer dintre fiarele contorsionate. Din păcate, pentru bărbat nu s-a mai putut face nimic.

Sunt imaginile înfiorătoare surprise după accidentul din zona localității Viișoara din Bistriţa Năsăud. Șoferul tirului trebuia să staționeze, conform programului, 45 de minute. Bărbatul se odihnea când un șoferul de 43 de ani a scăpat autoturismul de sub control și s-a izbit violent de remorca acestuia. Maşina s-a transformat imediat într-un morman de fiare.

"Un acces dificil. În momentul în care colegii de la descarcerare au reuşit să aibe acces şi au reuşit să o descarcereze am descoperit o victimă cu leziuni incompatibile cu viaţa", a declarat dr. Alexandru Țermure, medic SMURD.

A murit pe loc

"Am intervenit prin îndepărtarea elementelor de caroserie, îndepărtarea elementelor de caroserie, îndepărtarea uşilor şi partea din spate a autoturismului pentru a facilita accesul la victimă", a declarat Cosmin Fizeșan, șef Gardă Intervenție.

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Şoferul tirului nu s-a ales cu răni, dar a avut nevoie de medici, pentru că a suferit un atac de panică. Zgomotul i-a alertat şi pe localnici, care au ieșit să vadă ce s-a întâmplat. Ce au găsit acolo i-a îngrozit.

"Viteza, se vede ce e...cum arată maşina, în ce hal e". "Am auzit o bubuitură, am ieşit afară, am văzut un nor de praf şi maşina care era băgată sub TIR. Când am văzut că era trei sferturi din maşină băgată sub maşină sub tir...efectiv nu mai aveai ce face", spun oamenii.

Pentru că nu au existat urme de frânare, e luată în calcul inclusiv varianta în care şoferul ar fi adormit la volan. Traficul rutier a fost blocat pe ambele sensuri de mers mai bine de o oră.