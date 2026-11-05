Atacurile repetate ale lupilor răspândesc panica în mai multe localităţi din ţară. Haitele au început să coboare frecvent din munţi în căutare de hrană.

Ultimul caz vine dintr-o comună din Hunedoara, unde oamenii se plâng că lupii umblă pe străzi şi intră în gospodării, aproape în fiecare noapte. Scenele au fost surpinse de mai multe camere de supraveghere din zonă.

Situația din Hunedoara reflectă o problemă mult mai amplă la nivel național

Autoritățile locale au mâinile legate. Lupul este o specie protejată prin lege, aşa că relocarea sau eliminarea exemplarelor periculoase este o misiune extrem de dificilă, pentru că depinde exclusiv de aprobarea Ministerului Mediului.

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Situația din Hunedoara reflectă o problemă mult mai amplă la nivel național. 14 atacuri au fost înregistrate anul trecut, doar în judeţul Braşov, unde trăiesc peste 400 de lupi. Situaţii similare au fost semnalate şi pe Valea Jiului.