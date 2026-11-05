Un român, autorul unei crime monstruoase, a fost condamnat în Spania la peste 25 de ani de închisoare. Bărbatul şi-a omorat soţia cu 66 de lovituri de cuţit chiar în faţa fiicei lor de nici 2 ani. În momentul comiterii faptei, individul nici nu avea voie să se apropie de ele: pe numele lui exista un ordin de protecţie.

Românul care şi-au ucis iubita cu 66 de lovituri de cuţit, în Spania, era la volan în timp ce a comis crima

Românul se numeşte George Teianu, iar crima comisă în decembrie 2024 a făcut înconjurul Spaniei. După zece ani de relație, femeia ajunsese să aibă un ordin de protecție împotriva fostului partener. Cu toate acestea, bărbatul a reușit intre în mașina ei, unde a atacat-o cu 66 de lovituri de cuțit. Anchetatorii spun că femeia nu a avut nicio șansă să se apere. Martoră la uciderea lui Rosario Diaz a fost chiar fiica celor doi, o fetiţă de nici doi ani care se afla pe bancheta din spate a maşinii. De fapt, românul ar fi convins-o pe femeie să îl lase să îi conducă maşina, iar atacul ar fi avut loc în timp ce se aflau în trafic.

Criminalul va trebui să plătească familiei victimei aproape 500.000 de euro despăgubiri

Inculpatul a continuat să conducă cu fosta parteneră, sângerând, pe scaunul din dreapta şi, la un moment dat, a lovit din spate o altă mașină. După impact, românul a mers într-un parc din apropiere, unde s-a predat polițiștilor. În timpul procesului, rudele victimei au făcut portretul lui George Virgiliu Teianu. Îşi controla partenera şi nu accepta faptul că aceasta voia să se despartă de el. Tot în instanţă s-a aflat că Rosario plătise, în trecut, aproximativ 20.000 de euro pentru ca românul să iasă pe cauţiune din închisoare, după ce lovise un portar cu o bară de fier. Şi că aproape toţi banii familiei se duceau pe droguri şi jocuri de noroc.

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"Este exact ceea ce ne așteptam, faptele erau clare, probele au confirmat tot ceea ce credeam noi, dar, evident, juriul este cel care ia decizia și, evident, faptul că cineva împărtășește teza noastră privind acuzațiile îmi aduce o mare satisfacție, atât mie personal, cât și familiei, care se simte oarecum compensată", a declarat Carlos Partal, avocatul acuzării. Pe lângă pedeapsa de 25 de ani şi trei luni de închisoare, criminalul va trebui să plătească familiei victimei aproape 500.000 de euro despăgubiri. Rosario mai avea o fată dintr-o căsătorie anterioară. Aceasta avea 10 ani în momentul în care şi-a pierdut mama şi îl numeşte pe ucigaşul acesteia... Monstrul.