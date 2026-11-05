Atacantul lui Hoffenheim a ales să joace pentru naţionala de fotbal a României 

Fotbalistul David Creţa, atacantul celor de la Hoffenheim, a primit acceptul FIFA de a evolua pentru naţionala de fotbal a României.

La 18 ani, David Creţa, de la Hoffenheim, a ales să reprezinte naţionala României - Profimedia

Jucătorul de 18 ani a evoluat, de-a lungul timpului, pentru naţionalele U16 şi U17 ale Germaniei, însă acum îşi doreşte să reprezinte România. David Creţa s-a născut la Cluj, dar s-a mutat în Germania încă de la vârsta de doi ani.

Creţa a început fotbalul la Kirchardt, undeva la periferia Hoffenheim, dar de câţiva ani face parte din academia celor de la Hoffenheim. Atacantul a înregistrat cifre remarcabile la nivel de juniori, având 11 goluri în 11 meciuri jucate pentru Hoffenheim U17 în Liga germană şi 11 goluri în meciuri jucate pentru Hoffenheim U19 în Liga germană şi în UEFA Youth League.