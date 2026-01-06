INFOGRAFIE Ghidul Impozitelor AUTO şi MOTO în 2026. Cum afli cât trebuie să plăteşti pentru vehiculul tău
Din la 1 ianuarie 2026, impozitul auto se calculează nu doar după capacitatea cilindrică, ci și în funcție de categoria vehiculului şi norma de poluare (EURO). Astfel, vehiculele mai poluante vor plăti mai mult, iar cele moderne și cu emisii reduse — mai puțin. Vehiculele cu motoare cu capacitate cilindrică peste 3.000 cm3 rămân cele mai costititoare când vine vorba despre impozitul perceput de stat.
Ghidul taxelor auto/moto în 2026.
Noua formulă de calcul a impozitului
Impozitul auto va fi calculat în continuare pornind de la cilindree, însă aceasta nu va mai fi singurul criteriu. Formula de bază presupune împărțirea capacității cilindrice la 200 cm³, rezultatul fiind înmulțit cu un coeficient care ține cont de norma de poluare a vehiculului (Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6). Cu cât norma de poluare este mai veche, cu atât coeficientul este mai mare, iar impozitul final crește. Autoritățile locale vor avea posibilitatea să ajusteze nivelul taxei, în limitele stabilite de lege.
Cine va plăti mai mult
Proprietarii de mașini vechi, în special cele cu norme de poluare Euro 2 sau Euro 3, vor resimți cel mai puternic efectele noii legislații. Pentru aceste vehicule, impozitul ar putea crește considerabil, în unele cazuri chiar dublu față de nivelul actual. Scopul este descurajarea utilizării autoturismelor poluante și accelerarea reînnoirii parcului auto național, unul dintre cele mai îmbătrânite din Uniunea Europeană.
Cine va plăti mai puțin
Autoturismele moderne, cu norme de poluare Euro 6 sau sisteme hibride eficiente, vor beneficia de impozite mai mici comparativ cu vehiculele vechi, chiar dacă au motoare cu cilindree similară. În unele localități, consiliile locale pot decide reduceri suplimentare pentru a stimula achiziția de vehicule mai puțin poluante.
Ce se întâmplă cu motocicletele și alte vehicule
Noua formulă de impozitare se va aplica și motocicletelor, scuterelor și altor vehicule cu motor. Și în acest caz, calculul va ține cont de cilindree și de nivelul de poluare, însă valorile vor fi diferite față de cele aplicate autoturismelor. Motocicletele cu motoare mici și norme de poluare ridicate vor avea taxe reduse, în timp ce modelele vechi, mai poluante, vor fi impozitate mai sever.
Cum afli cât ai de plătit
Pentru a afla suma exactă de plată, proprietarii de vehicule vor trebui să consulte grila de impozitare stabilită de primăria de domiciliu. Aceasta va ține cont de capacitatea cilindrică, norma de poluare și eventualele reduceri sau majorări locale. Plata impozitului se va face, ca și până acum, anual, cu posibilitatea de a beneficia de bonificații pentru plata integrală anticipată.
Ce trebuie să știe proprietarii
Noua lege a impozitului auto din 2026 îi obligă pe șoferi să fie mai atenți la caracteristicile tehnice ale vehiculului deținut. Norma de poluare devine un criteriu esențial, iar costurile anuale pot influența decizia de a păstra sau înlocui un autovehicul.
