INFOGRAFIE GHIDUL Impozitelor AUTO şi MOTO în 2026. Cum afli cât trebuie să plăteşti pentru vehiculul tău INFOGRAFIE Observator

Cine va plăti mai mult

Proprietarii de mașini vechi, în special cele cu norme de poluare Euro 2 sau Euro 3, vor resimți cel mai puternic efectele noii legislații. Pentru aceste vehicule, impozitul ar putea crește considerabil, în unele cazuri chiar dublu față de nivelul actual. Scopul este descurajarea utilizării autoturismelor poluante și accelerarea reînnoirii parcului auto național, unul dintre cele mai îmbătrânite din Uniunea Europeană.

Cine va plăti mai puțin

Autoturismele moderne, cu norme de poluare Euro 6 sau sisteme hibride eficiente, vor beneficia de impozite mai mici comparativ cu vehiculele vechi, chiar dacă au motoare cu cilindree similară. În unele localități, consiliile locale pot decide reduceri suplimentare pentru a stimula achiziția de vehicule mai puțin poluante.