Mai mulţi turişti care au plătit mii de lei pentru sejururi au plecat cu bagajele făcute spre destinaţiile mult visate. Credeau că vor avea o vacanţă de vis în Grecia, Turcia, Bulgaria sau chiar la noi. Surpriza i-a aşteptat, însă, la recepţie, nu aveau nicio cameră rezervată.

O patroană de agenţie de turism din Bucureşti ar fi încasat banii pentru vacanţe, fără să se asigure că turiştii au unde să se cazeze.

Femeia în vârstă de 44 de ani ar fi oferit turiștilor contracte, facturi și vouchere pentru a asigura că vacanțele sunt rezervate. În realitate însă, vacanțele au fost anulate sau chiar nu au fost achitate integral.

Au aflat că nu au cazare abia când au ajuns acolo

Unii turiști au încercat să-și recupereze banii, însă fără rezultat, alții au aflat că nu au locul de cazare abia atunci când au ajuns la hotel.

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Prejudiciile se ridică la suma de 165.000 de lei. Mai mult, licența agenției fusese retrasă încă din septembrie anul trecut, iar femeia a continuat să vândă pachete turistice până în iulie anul acesta.

Polițiștii din capitală au efectuat percheziții domiciliare ieri, iar ancheta continuă pentru înșelăciune.