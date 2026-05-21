Compania de Drumuri a pierdut procesul cu constructorul Lotului 1 al Autostrăzii Sebeș-Turda. Tribunalul a anulat un acord semnat de directorul companiei. Statul român va plăti 340 de milioane de lei pentru întârzieri, sumă la care se adaugă dobânzi și penalități, depășind 60% din valoarea inițială a contractului. Compania de drumuri refuză plata, în timp ce constructorul se pregătește să ceară popriri.

Ca o adevărată victorie, cu felicitări și mulțumiri la fiecare etapă depășită. Așa s-au desfășurat lucrările la lotul 1 al autostrăzii Sebeș-Turda. Contractul a fost atribuit în 2014 către italienii de la Pizzarotti, care în 2 ani ar fi trebuit să dea în folosință cei 17 km. Numai că, din cauza birocrației, a exproprierilor întârziate și a studiului de fezabilitate incomplet, totul a durat 6 ani, iar problemele au fost la fiecare pas.

Greşeala care a scumpit lucrările cu peste 1,2 milioane de euro

O bretea de coborâre în nodul rutier Alba Iulia Sud a fost proiectată să treacă, aparent fără să știe nimeni, chiar prin mijlocul fostei gropi de gunoi a orașului. Greșeala de proiectare nu doar că a întârziat mult lucrările, dar a ridicat costurile cu peste 1,2 milioane de euro.

Pentru întârzieri, CNAIR a aplicat constructorului penalități de 80 milioane lei, dar acesta a arătat în instanță că vina a aparținut în mare parte statului. În 2021 s-a semnat o înțelegere prin care statul urma să plătească 140 milioane lei și să se facă recepția finală a lucrărilor. Patru ani mai târziu, Curtea de Arbitraj a anulat acordul, iar CNAIR a fost obligată să plătească 340 milioane lei, sumă care crește cu 2 milioane lunar și poate duce la executare silită dacă nu este achitată.

Lotul de 17 kilometri nu are nici acum recepţia finală

Probleme au fost nu doar din partea statului, ci și a constructorului. Lotul de 17 km încă nu are recepția finală, pentru că de-a lungul timpului au fost găsite nenumărate vicii de execuție. Chiar și acum, la 6 ani de la deschiderea circulației, încă apar probleme, iar muncitorii trebuie să vină să le remedieze, pentru că șoseaua se află în garanție.

