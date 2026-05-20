Scandal în Fălticeni, după ce directorul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a provocat un accident pe contrasens.

În timp ce se afla în concediu şi la volanul maşinii de serviciu. Oficialul a refuzat să sufle în etilotest, însă surse Observator spun că era băut bine. Ar fi avut o alcoolemie de peste 1,5.

Şeful APIA Suceava a pierdut controlul volanului şi a intrat într-o altă maşină care venea din sens opus. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰