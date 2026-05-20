Un beach-bar celebru, situat pe plaja din Mamaia Nord, a ars din temelii noaptea trecută. În doar câteva zeci de minute, construcţia de aproximativ 250 de metri pătraţi a fost distrusă. Pompierii spun că totul ar fi început de la un scurtcircuit, însă proprietarii sunt sceptici. Localul nu avea nici asigurare, nici autorizaţie de securitate la incendiu. Noroc că nu era nimeni în interior în momentul în care au izbucnit flăcările.

Cu doar câteva zile înainte, turiștii petreceau până dimineață la Argo, un beach bar de pe una dintre cele mai cunoscute plaje din Mamaia Nord. Localul, care găzduia restaurant, concerte, petreceri şi evenimente pe plajă, era plin la fiecare final de săptămână. Aseară, în jurul orei 23:00, o alertă de incendiu a mobilizat autorităţile. "Eram aseară acasă. Ne-a sunat cineva pe cameră şi am văzut că ardea. Avem un paznic, care ieri anunţase că va întârzia", a declarat Bianca Adăscăliței, proprietar.

Proprietarii se gândesc la varianta unei mâini criminale

Cinci autospeciale de pompieri şi o descarcerare au ajuns imediat la faţa locului. Militarii s-au luptat mai bine de jumătate de oră cu flăcările. Beach barul care este amplasat direct pe plajă, pe o suprafaţă de 250 de metri pătraţi, a ars în totalitate. "Colegii au constatat că incediul se manifesta la întreaga construcţie. Cauza a fost scurtcircuit electric", a declarat Ana Maria Stoica, purtător de cuvânt ISU Dobrogea. Proprietarii localului spun însă că au dubii cu privire la cauza incendiului. Se gândesc chiar şi la o mână criminală.

Articolul continuă după reclamă

"Înainte de 1 mai noi am verificat totul, nu era nicio problemă. Nu ştiu dacă o țigara, la ce ploaie a fost, poate aprinde un asemenea foc", a declarat Bianca Adăscăliței, proprietar. Acum, din întreaga construcție a rămas doar scheletul metalic. "Nu avea asigurare. Nu face nimeni asigurare pe plajă. E și aparatura, sonorizare, tot mobilierul. Totul era făcut nou. O să reconstruim", a declarat Bianca Adăscăliței, proprietar.

În haosul creat de incendiu, tensiunile dintre jurnaliştii veniţi la faţa locului şi poliţişti au escaladat. Superiorii tinerei de 25 de ani au trimis un comunicat de presă prin care au anunţat că încep o anchetă internă pentru a se clarifica dacă aceasta a acţionat conform regulamentelor.

Andreea Filip Like Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰