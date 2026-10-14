Poveste de coşmar în judeţul Cluj. Un băiat ar fi fost abuzat sexual, mai bine de doi ani de tatăl vitreg. Totul s-ar fi întâmplat cu acordul mamei copilului. Agresorul este acum cercetat pentru viol, precum și pentru rele tratamente aplicate minorului.

Procurorii spun că oribilele fapte s-au produs în ultimii doi ani, încă de când băiatul avea doar 13 ani. Bărbatul în vârstă de 37 de ani e tatăl vitreg al acestuia și în repetate rânduri, în diferite locații din Cluj-Napoca și Florești, acesta l-a agresat sexual pe minor.

Mai grav e faptul că, spun anchetatorii, mama băiatului știa de faptele individului și chiar l-a sprijinit în activitatea infracțională. În cele din urmă, totul a ajuns la urechile polițiștilor care ieri au efectuat două percheziții domiciliare, în urma cărora au ridicat mai multe probe.

De asemenea, cele două persoane au fost reținute pentru 24 de ore și ulterior arestate preventiv pentru 30 zile. Sunt cercetate pentru viol, agresiune sexuală asupra unui minor, precum și pentru rele tratamente aplicate minorului