Un ordin comun al Ministerului Agriculturii, ANSVSA și ANPC limitează la maximum opt zile de la sacrificare termenul de valabilitate al cărnii proaspete de porc. Comercianții solicită modificarea urgentă a măsurii, care intră în vigoare cu șase zile înainte de Crăciun.

Termenul de valabilitate pentru carnea de porc, redus chiar înainte de Crăciun. În câte zile trebuie vândută - arhivă

Din 19 decembrie, cu șase zile înainte de Crăciun, carnea proaspătă de porc nu va mai putea fi comercializată la mai mult de opt zile de la sacrificarea animalului, scrie Mediafax.

Măsura este prevăzută într-un ordin comun al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) și Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

Asociația Națională a Comercianților Mici și Mijlocii din România (ANCMMR) și Asociația Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR), organizații care reprezintă interesele micilor comercianți și ale marilor lanțuri de magazine, au semnalat, într-un comunicat comun transmis sâmbătă, posibilele dificultăți de aprovizionare în perioada sărbătorilor.

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Cele două asociații susțin că magazinele ar putea reduce cantitățile de carne comandate, în lipsa certitudinii că produsele vor fi vândute înainte de expirarea termenului de valabilitate.

„Nimeni nu își va asuma să lanseze comenzi asupra cărora nu are siguranța că pot fi vândute în intervalul respectiv”, au transmis reprezentanții comercianților.

Din cele opt zile de valabilitate stabilite prin ordin, o parte se consumă înainte ca produsele să ajungă în magazine. Răcirea și scurgerea cărnii necesită aproximativ o zi de la sacrificare, la care se adaugă timpul necesar tranșării, ambalării, transportului și distribuției.

Astfel, carnea poate ajunge în magazine cu doar trei până la cinci zile înainte de expirarea termenului de valabilitate, uneori chiar mai târziu.

„Atunci când carnea ajunge în frigiderul unei familii, consumatorul poate avea la dispoziție doar una sau două zile de valabilitate pentru a o prepara”, susțin reprezentanții celor două asociații.

Chiar și cei care își fac cumpărăturile cu două sau trei zile înainte de Crăciun ar putea găsi cu greu carne de porc care să mai fie în termenul de valabilitate în ziua sărbătorii, spun reprezentanții comercianților.

Datele publicate în noiembrie 2026 de Ministerul Agriculturii, citate de comercianți, arată că producția internă acoperă doar jumătate din consumul de carne de porc al României.

Transportul cărnii din alte state europene poate dura câteva zile. Comercianții au explicat că, dacă marfa ajunge în România în a șasea sau a șaptea zi de la sacrificare, timpul rămas pentru tranșare, vânzare și preparare este aproape inexistent, chiar dacă termenul de valabilitate stabilit legal de producătorul străin este mai mare

Reducerea termenului de valabilitate va impune aprovizionarea mai frecventă a magazinelor, în cantități mai mici, ceea ce poate duce la creșterea costurilor de transport, depozitare și distribuție, susțin comercianții. Aceste costuri suplimentare ar putea influența prețul cărnii de porc la raft.

Aceștia semnalează și pericolul creșterii risipei alimentare, atât în magazine, cât și în gospodării, dacă produsele nu sunt vândute sau consumate la timp.

Cele două asociații susțin că ordinul a fost adoptat fără consultarea prealabilă a industriei și publicat în Monitorul Oficial la numai două zile de la afișarea sa publică. Documentul nu prevede nicio perioadă de tranziție pentru produsele aflate în stoc sau în curs de transport la data intrării în vigoare a noilor prevederi.

ANCMMR și AMRCR solicită celor trei instituții emitente modificarea termenului maxim de valabilitate și prezentarea dovezilor științifice care justifică limita de opt zile.

AMRCR a cerut și organizarea urgentă a unor întâlniri cu producătorii, procesatorii, distribuitorii și comercianții de carne de porc, informând în acest sens premierul, Administrația Prezidențială și Consiliul Concurenței. „Siguranța alimentară nu este negociabilă. Însă nu susținem simpla reducere a termenului de valabilitate, fără un fundament științific”, au transmis reprezentanții comercianților.