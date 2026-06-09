Băieţel de doi ani, înecat într-un râu de lângă casa bunicilor, în Gorj

O clipă de neatenţie a unor adulţi a fost plătită cu viaţa de un copil de numai doi ani din Gorj. Băieţelul a murit înecat în râul Amaradia care trece pe lângă gospodăria bunicilor săi. Salvatorii chemaţi au încercat să-l resusciteze, dar nu au reuşit să-l salveze.

Băiețelul a fost resuscitat mai bine de două ore, după ce familia l-a găsit pe micuț în apă. Unchiul acestuia a sunat imediat la 112 în speranța că se mai poate face ceva pentru a-i salva viața.

Mai multe echipaje de poliție și ambulanți au ajuns la fața locului, iar medicii au început imediat manevrele de resuscitare. Totodată a fost anunțat și Smurdul pentru a interveni în acest caz, însă din păcate nu s-a mai putut face nimic.

Trupul neînsuflețit al copilului de doi ani a fost transportat la serviciul de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cauzei exacte a decesului.

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În același timp, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările continuă pentru a se stabili în ce condiții s-a produs tragedia.