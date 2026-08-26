Dominic Fritz îşi va pierde mandatul de primar dacă Nicuşor Dan va promulga legea ANI votată în Senat

Primarul Timişoarei Dominic Fritz îşi pierde fotoliul. Legea Integrităţii a fost votată de Senat cu amendamentul depus de PSD şi validat de Curtea Constituţională. Liberalii au votat şi ei această lege pentru ca România să nu piardă 770 de milioane euro din PNRR.

Legea Integrității a trecut de Senat cu o largă majoritate, au fost 106 voturi pentru și doar 19 împotrivă, iar senatorii PNL au votat alături de cei de la PSD, UDMR, AUR și celelalte grupuri suveraniste din Parlament pentru adoptarea acestei legi, chiar cu amendamentul Fritz, care trecuse și de Camera Deputaților și care a fost validat și de către Curtea Constituțională.

Nicuşor Dan are 2 opţiuni pe masă după votul Legii ANI

Liberalii au argumentat însă că dacă ar fi dat un vot împotrivă, atunci România ar fi putut să piardă 770 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență, adică banii aferenți pentru acest jalon din PNRR. Așa că, în acest moment, legea va merge la promulgare pe masa președintelui Nicuşor Dan, care are două opțiuni: fie va semna această lege, fie o poate trimite înapoi Parlamentului pentru o reexaminare.

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Dacă președintele Nicuşor Dan va promulga această lege, atunci, în 30 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial, primarul Timișoarei Dominic Fritz își va pierde mandatul de edil, pe care l-a câștigat cu voturile a peste 53.000 de timișoreni la alegerile locale din 2024.

Primele reacţii din USR

Au apărut deja reacții din partea liderilor USR, care spun că după acest vot ar putea să reevalueze alianța pe care o au cu liberalii, o alianță informală, pentru că în ultima perioadă, cele două partide și-au coordonat deciziile. Însă sunt lideri USR care spun că sunt extrem de dezamăgiți de acest vot pe care liberalii l-au dat pentru legea integrității.

De altfel, Ilie Bolojan, șeful Partidului Național Liberal, dăduse încă de aseară un semnal și a spus că PNL va vota această lege, chiar și cu amendamentul care îl vizează pe Dominic Fritz, pentru ca România să nu piardă banii din PNRR, însă, în această toamnă, spunea Ilie Bolojan, se va încerca în Parlament eliminarea acelui articol din lege.

Se aşteaptă o reacţie de la Bruxelles

Rămâne de văzut totuși dacă oficialii Comisiei Europene vor valida această formă a legii, pentru că ieri, liderul Partidului Popularilor Europeani, Manfred Weber și liderul Renew Europe, Valerie Hayer, au trimis o scrisoare comună către șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în care au cerut Comisiei Europene să blocheze cele 770 de milioane de euro pe care România le-ar putea încasa pentru legea integrității dacă Parlamentul va trece această lege cu amendamentul Fritz.