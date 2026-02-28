SUA şi Israelul au atacat Iranul. Există riscuri pentru România? Explicaţiile generalului Barbu

Articolul continuă după reclamă

"Iranul poate fi lovit din toate părțile"

Cristian Barbu, general în rezervă: Ceea ce prezentați dumneavoastră este situația de peste noapte. În cursul dimineții s-a modificat într-o oarecare măsură această distribuție navală și aeriană, în sensul că, inclusiv, portavionul Ford, unul dintre cele mai moderne și cel mai mare existent în acest moment, a ajuns undeva foarte aproape de Israel, în Marea Mediterană, însoțit de acea flotă de susținere. În total, în acest moment, avem peste 22 de astfel de nave purtătoare de rachete sau distrugătoare sau două astfel de portavioane, la care, sigur, discutăm și despre Lincoln. În total, sunt aproape 350 de aeronave cu pilot și fără pilot, unele de observație, altele de atac, altele vizibile, altele invizibile în tot acest arsenal. Așadar, este o situație cu totul și cu totul deosebită, într-adevăr, pentru faptul că, din acest moment, Iranul poate fi lovit din toate părțile.

Bianca Iacob: Dar Iranul lovește și el la rândul lui. Ne așteptam cumva, ca după acest atac care să descurajeze Iranul iată că are represalii atacul de dimineață. Bazele americane au fost lovite în regiunea Orientului Mijlociu. Era, de altfel, și una dintre amenințările cu care Iranul a ieșit în față de fiecare dată atunci când era vorba despre aceste negocieri blocate între Statele Unite ale Americii și Iran vis-a-vis de îmbogățirea uraniului.

Cristian Barbu, general în rezervă: Așa este. Sunt trei mari subiecte, practic, legate de Iran. Un subiect este cel legat de programul militar nuclear, cel de-al doilea legat de această capacitate a Iranului de a lovi cu rachete destul de performante. Trebuie să nu uităm că Iranul este pe poziția a patra, a cincea în lume cu privire la producția de rachete, inclusiv rachete hipersonice. Așadar, este o mare grijă pentru Israel cu privire la acest program și al treilea aspect este cel legat de susținerea acelor forțe, să zicem, regionale, care într-un anumit moment au fost foarte bine alimentate de către Iran pentru a lovi Israelul. Să nu uităm că la un moment dat Israelul se lupta cu șapte forțe regionale, inclusiv cele din Liban, astăzi fiind lovite cele din zona Libanului, mă refer la Hezbollah.

Bianca Iacob: Înainte de acest atac, Israelul lovea în Liban. Nu anunța nimic această lovitură în această zi. Oarecum nu. Știm deja modalitatea de acțiune a președintelui Donald Trump când vorbim de astfel de conflicte. Nu mai vorbim de un atac chirurgical în acest caz, vorbim de un atac la scară mai largă.

Cristian Barbu, general în rezervă: Am depășit faza chirurgicală de dimineață când poate că se putea discuta despre o lovitură, două, trei, undeva în Teheran sau în celelalte orașe. Acum este deja o acțiune militară în desfășurare pe mai multe planuri. Odată este vorba despre acele capabilități umane, să le spunem așa, acei oameni care conduc din punct de vedere militar sau politico-militar structurile, inclusiv cele cu privire la găzile revoluționare islamice. Al doilea aspect este cel tehnic, să zicem militar, acolo unde sunt bazele militare, unde sunt instalațiile de lansare și sistemele informatice. Și am văzut și acel atac informatic pentru blocarea acestor lucruri. Și cel de-al treilea aspect este cel legat de producerea de uraniu. De ce? Pentru că exista în aceste zile o discuție încă neverificată, dar destul de plauzibilă cu privirea la faptul că în continuare Iranul dorește să-și fabrice în timp scurt primele lovituri nucleare. Așadar, acest aspect este cumva un tot pachet de acțiune din partea Statelor Unite și ale Israelului.

La ce să ne aşteptăm după bombardarea bazei americane din Bahrain

Bianca Iacob: Aș vrea să ne întoarcem un pic la bazele americane din Orientul Mijlociu, una dintre amenințările Iranului. A fost lovită baza din Bahrain în urma atacului Iranului. La ce să ne așteptăm este întrebarea, pentru că deja amenințarea a fost îndeplinită. Ei au amenințat bazele americane din Orient, doar că americanii mai au baze militare și dincolo de Orient.

Cristian Barbu, general în rezervă: Sigur că sunt multe alte baze, dar dacă ne referim la cele din regiune, înseamnă că orice atac asupra unei baze militare dintr-o țară din regiune înseamnă de fapt și de drept un atac și asupra acelei țări. Pentru că teritoriul aparține acelei țări, spațiul aerian prin care se produce acest atac aparține acelei țări și din acest moment mă aștept ca riposta regională să fie una conjugată. De ce spun acest lucru? Pentru că o serie de state din zonă au avut această dorință de a fi neutre, dar din momentul în care unele baze vor fi atacate pe teritoriul lor, aceste state vor avea dreptul de ripostă. Nu mă gândesc în acest moment că va exista un conflict regional extins sau poate chiar mai mult decât atât. Dar trebuie să luăm în calcul acest fapt, mai ales că președintele Trump a spus Iranul în acest moment ar putea să lovească unele lucruri care să deranjeze întregul glob. Adică să aibă o amploare, dacă vreți, mondială sau internațională sau să zicem generalizată.

Există vreo ameninţare la adresa României?

Bianca Iacob: Și aș lua în calcul și capabilitățile militare ale Iranului în acest moment știm ce fel de rachete are Iranul și insist pe aceste baze militare americane pentru că vrem, nu vrem, trebuie să aducem discuția și în România, pentru că avem baze militare americane în România și punând în balanță capabilitățile și amenințările, desigur, România este o țară membră NATO, iar coordonarea se face la nivel de aliați. Dar există această amenințare?

Cristian Barbu, general în rezervă: După părerea mea, nu. Este vorba despre această ripostă vis-a-vis de bazele americane din regiune. Iranul nu cred că are în acest moment interesul să generalizeze acest atac, mai ales într-o țară NATO sau în țări NATO. Dar să nu uităm că Iranul nu acționează în acest moment numai cu rachete și cu drone. Există o serie întreagă de grupuri de acțiune terestre care în anumite situații pot fi activate și pot genera alte tipuri de acțiuni terestre, să spunem mai puțin de observa la prima vedere. Mă refer la acele grupuri care pot crea anumite stări de terorism.

