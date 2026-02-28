Antena Meniu Search
Liderii UE fac apel la reţinere: "Siguranţa nucleară este crucială"

Israelul a lansat sâmbătă un atac asupra Iran, iar ministrul Apărării, Israel Katz, a declarat stare de urgență pe întreg teritoriul țării. S-au auzit explozii în Teheran după un atac coordonat SUA-Israel. Iranul a ripostat trăgând rachete către Israel, dar şi către bazele americane din zonă.

de Simona Moloiu

la 28.02.2026 , 13:46
Liderii UE fac apel la reţinere: "Siguranţa nucleară este crucială" Liderii UE fac apel la reţinere: "Siguranţa nucleară este crucială" - Profimedia

Liderii Uniunii Europene au emis sâmbătă o declarație comună, în care cereau reținere și implicarea în diplomația regională în speranța "asigurării siguranței nucleare".

"Siguranța nucleară și prevenirea oricăror acțiuni care ar putea escalada tensiunile sau submina regimul global de neproliferare sunt de o importanță crucială", au declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa.

"Facem apel la toate părțile să dea dovadă de maximă reținere, să protejeze civilii și să respecte pe deplin dreptul internațional."

Ambii au declarat că, deși blocul format din 27 de națiuni a insistat asupra diplomației pentru a rezolva problemele critice, a impus și "sancțiuni extinse ca răspuns la acțiunile regimului ucigaș al Iranului și ale Gărzilor Revoluționare".

Aceștia au declarat că Bruxelles-ul colaborează cu națiunile membre ale UE pentru a-și sprijini cetățenii din Orientul Mijlociu.

Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a publicat un mesaj pe X în care aminteşte că structura pe care o reprezintă a cerut de mult timp regimului din Iran să oprească activităţile potenţial periculoase.

"Parlamentul European a cerut de mult timp regimului din Iran să își demonteze instrumentele statale de opresiune, să înceteze sprijinul acordat instrumentelor teroriste, să abandoneze ambițiile nucleare și, în sfârșit, să permită poporului său să fie liber să își aleagă propriul destin", a scris Roberta Metsola.

"Evenimentele care se desfășoară în Iran nu trebuie să ducă la o spirală de escaladare care ar putea amenința Orientul Mijlociu, Europa și nu numai. Atacurile regimului iranian din această dimineață asupra țărilor CCG sunt de neiertat și nejustificate", a adăugat Metsola.

"Regimul din Iran trebuie să se abțină de la orice altă escaladare a oricărei ținte împotriva statelor din Golf, a Israelului sau a cetățenilor europeni sau americani".

"Suntem în strânsă legătură cu partenerii din regiune pentru a încerca să găsim modalități de a proteja viețile nevinovate, dreptul internațional și stabilitatea regională", a conchis oficialul UE.

Simona Moloiu Like
ursula von der leyen iran israel atac razboi antonio costa
