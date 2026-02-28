Antena Meniu Search
Israel a vizat toată conducerea Iranului în atacul de sâmbătă, inclusiv liderul suprem şi preşedintele

Israelul a lansat sâmbătă un atac asupra Iran, iar ministrul Apărării, Israel Katz, a declarat stare de urgență pe întreg teritoriul țării. S-au auzit explozii în Teheran după un atac coordonat SUA-Israel. Iranul a ripostat trăgând rachete către Israel, dar şi către bazele americane din zonă.

de Simona Moloiu

la 28.02.2026 , 13:22
Atacurile Israelului asupra Iranului de sâmbătă dimineață au vizat personalități iraniene de rang înalt, inclusiv liderul suprem ayatollahul Ali Khamenei, șeful Statului Major al forțelor armate, Sayyid Abdolrahim Mousavi, și președintele Masoud Pezeshkian, printre alții, au declarat pentru CNN două surse israeliene familiarizate cu operațiunea.

Alte ținte au inclus secretarul noului Consiliu de Apărare al Iranului, Ali Shamkhani, și secretarul Consiliului Național de Securitate al Iranului, Ali Larijani, potrivit surselor israeliene.

Nu este clar până în acest moment dacă atacurile au atins ţintele.

