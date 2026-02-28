Un accident în Brăila reaprinde o discuţie veche. Până la ce vârstă ar trebui să conducă un şofer? Imaginile cu un bătrân de 85 de ani, care nu înţelege nici măcar indicaţiile poliţiştilor, din cauza unor probleme de auz, au devenit virale pe internet.

Vorbim despre un accident cu pagube materiale, din fericire fără victime. Şoferul vinovat este un bătrân de peste 80 de ani. Acesta pare că nu aude nici măcar atunci când agentul de poliţie îi vorbeşte de la câţiva centimetri distanţă, pe un ton ridicat.

Ce reacţie a avut Poliţia

Imaginile cu acest şofer făcut înconjurul internetului şi au stârnit foarte multe reacţii. Cele mai multe au fost reacţii negative la adresa şoferului şi la adresa capacităţii sale de a conduce. Instructorii auto spun că şofatul implică o coordonare între mai multe simţuri: văz, auz şi reflexele musculare. Aceştia mai susţin că legislaţia ar putea fi modificată astfel încât controalele medicale să fie efectuate mai des după o anumită vârstă.

În cazul acestui accident, petrecut pe o stradă din Brăila, poliţiştii au dat o amendă de 810 lei şoferului vinovat şi i-a retras certificatul de înmatriculare.

