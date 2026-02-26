Antena Meniu Search
Video PMB, obligată să plătească 100.000 de euro unui bucureştean după un accident provocat de o groapă din asfalt

După 12 ani de procese şi tratamente medicale, un bărbat din Capitală a obţinut despăgubiri morale de 100.000 de euro de la Administraţia Străzilor Bucureşti. Victima şi-a pierdut splina în urma unui accident cu bicicleta - a căzut într-o groapă adâncă şi nesemnalizată, iar medicii au fost nevoiţi să-i extirpe organul. Accidentul a avut loc pe aceeaşi stradă pe care poliţistul Bogdan Gigină a murit un an mai târziu, în 2015, tot din cauza unei gropi.

de Bogdan Dinu

la 26.02.2026 , 17:34
Accidentul a avut loc în vara anului 2014, în luna iunie mai exact, atunci când biciclistul a intrat într-o groapă nesemnalizată. Mergea regulamentar potrivit anchetatorilor.

Decizia, luată după mai bine de un deceniu

Autorităţile au deschis atunci dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, însă le-a luat mai bine de un deceniu să decidă cine sunt responsabilii.

Astfel, Primăria Municipiului Bucureşti trebuie să plătească 100.000 de euro daune morale, dar şi alte daune. Bărbatul a fost rănit grav în urma acestui accident şi a avut nevoie de spitalizare. 

