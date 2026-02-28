Antena Meniu Search
Obezitatea a devenit o adevărată problemă globală şi e tot mai des subiect în acele statistici care ne îngrijorează pe toţi.

de Alexandru Badea

la 28.02.2026 , 12:58

În România, în medie, 22% din populaţia adultă e obeză. Iar 55% dintre români sunt supraponderali. Riscurile medicale sunt complexe. Motiv pentru care, şi la noi, devin tot mai populare injecţiile pentru slăbit. Însă suntem departe de ceea ce se întâmplă peste ocean. Şi ca statistici, şi ca trend.

Primele alimente date la o parte sunt cele congelate, celebrele snack-uri şi sucurile îndulcite

În Statele Unite, injecţiile GLP 1 sau complementare acestora sunt folosite de aproximativ 12 % din populaţie. Iar acest lucru a început să aibă un impact şi asupra industriei. Atât de mult a luat amploare fenomenul. Aceşti oameni sub tratament au început să consume în medie cu 40% mai puţine calorii, arată statisticile. Astfel 34% dintre restaurante au micşorat porţiile în 2025. 

Iar primele alimente date la o parte sunt cele congelate, celebrele snack-uri şi sucurile îndulcite. Un impact calculat de 12 miliarde de dolari. Repet, totul pornit de la un medicament împotriva obezităţii. E de bun augur, acest relativ nou tratament? Există contraindicaţii? Asta e o altă discuţie.

Alexandru Badea
Alexandru Badea Like

În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro

